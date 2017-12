France Telecom začal predaj švajčiarskeho Orangeu

Francúzska telekomunikačná skupina France Telecom začala predaj svojej dcérskej spoločnosti vo Švajčiarsku - Orange Communications SA.

10. okt 2011 o 14:49 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA, Reuters) - Ako v pondelok informoval internetový portál Telecompaper s odvolaním sa na francúzsky denník Les Echos, do užšieho výberu o kúpu mobilného operátora sa dostala americká spoločnosť Liberty Telecom a private equity firmy Providence, Apax, Carlyle a Bain Capital. Podľa agentúry Reuters však plánuje predložiť ponuku aj egyptský telekomunikačný magnát Naguib Sawiris. Finančný riaditeľ France Telecom Gervais Pellissier pritom minulý týždeň uviedol, že za predaj švajčiarskej dcéry očakáva skupina 1,5 mld. až 2 mld. eur.

Predaj Orange Communications chce France Telecom uzavrieť do konca prvého kvartálu budúceho roka. Podľa Reuters je však cena, ktorú francúzska spoločnosť z predaja očakáva, príliš vysoká. Nový majiteľ totiž bude musieť investovať aj do licencie na siete štvrtej generácie, na ktorú sa má uskutočniť aukcia začiatkom budúceho roka. Podľa analytikov by sa cena 4G licencií mala pohybovať od 150 mil. do 300 mil. švajčiarskych frankov (CHF). Problémom by pre private equity skupiny mohlo byť aj financovanie transakcie, vzhľadom na rastúce obavy bánk pri pôžičkách.

Orange má vo Švajčiarsku 17-percentný podiel na trhu, čím sa radí na tretie miesto za spoločnosti Sunrise s 21-percentným podielom a Swisscom s podielom na úrovni 62 %. France Telecom sa minulý rok pokúsil o zlúčenie Orangeu s mobilným operátorom Sunrise, no úrady toto spojenie zablokovali. Skupina France Telekom plánuje okrem Orangeu vo Švajčiarsku predať taktiež svoje podiely v rakúskom mobilnom operátorovi One a v portugalskom Sonaecom.

Skupina France Telecom je prostredníctvom Atlas Services Belgicko majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko.

(1 EUR = 1,2326 CHF)