Rýchlejší Galaxy Tab, hriankovač pre náročných, bluetooth pre každé repro

Samsung zrýchľuje svoj populárny tablet, Logitech strihá káble k reproduktorom a do domácností mieri hriankovač, ktorý má byť pastvou pre oči.

10. okt 2011 o 14:45 Milan Gigel

Nový Galaxy Tab

Samsung posilnil svoj tablet výkonnejším procesorom a novším operačným systémom. Galaxy Tab 7.0 Plus prichádza na trh s 2-jadrovým 1,2-gigahertzovým procesorom, ktorý má dostatok pary na to, aby utiahol nový Google Android vo verzii 3.2 s kódovým menom Honeycomb. V základnej výbave je okrem 7-palcového displeja s rozlíšením WSVGA mobilný 3G modem pre prístup k internetu, dvojica kamier s rozlíšením 3 a 2 megapixely, 8-gigabajtová pamäť rozšíriteľná prostredníctvom SD Karty, akcelerometer, digitálny kompas, GPS modul a sada rozhraní Wi-Fi, bluetooth a USB. Zmenou prešlo aj používateľské rozhranie, ktoré má opäť o čosi bližšie k multimédiám.

Hriankovač pre náročných

Nový hriankovač od Russell Hobs síce nedokáže viac ako hriankovače od iných výrobcov, púta však svojim netradičným vyhotovením. Kombinácia skla a leštenej nerezovej ocele s nadčasovým dizajnom sa v regáloch s kuchynskými pomocníkmi len tak nevidí. Hriankovač s nastaviteľnou intenzitou opekania má funkciu pre rozmrazovanie, nadstavec pre ohrievanie pečiva a odnímateľný lapač omrviniek, ktorý možno čistiť v umývačke riadu. Žiaľ, chýba mu to najdôležitejšie. Zrak, ktorý by odhalil či nastavený stupeň opečenia skutočne spravil svoju prácu tak, ako sa od neho očakáva. To je najväčšia slabina všetkých hriankovačov.

Bluetooth pre starú aparatúru

Logitech sa rozhodol pomôcť strihať káble tam, kde chýba podpora pre bezdrôtový prenos zvuku. Uvádza do predaja škatuľku, ktorá vytvorí bezdrôtový bluetooth most medzi akýmkoľvek zariadením s linkovým či slúchadlovým výstupom a modernými reproduktormi či slúchadlami, ktoré si poradia s prehrávaním hudby z bluetooth éteru. Logitech Wireless Speaker Adapter for Bluetooth Audio Devices už nemôže byť jednoduchší. Stačí ho pripojiť a spárovať s novou aparatúrou.