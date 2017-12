Ropa môže zničiť raj turistov

Ak sa zhorší počasie, Rena neďaleko Nového Zélandu by sa mohla rozlomiť. Nafta a olej by spôsobili katastrofu.

9. okt 2011 o 17:06 Tomáš Prokopčák

TAURANGA, BRATISLAVA. Žijú tam veľryby, delfíny či viaceré druhy tučniakov. Novozélandský záliv Bay of Plenty je so svojím morským životom aj útesmi na severovýchode Severného ostrova jedným z najobľúbenejších turistických miest v krajine. Nemusel by takým zostať.



Celú oblasť môže ohroziť palivo, ktorá sa nachádza na palube nákladnej kontajnerovej lode MV Rena. Tá uviazla v stredu zhruba dvadsaťdva kilometrov od pobrežia a začalo z nej vytekať palivo.

Odborníci sa navyše obávajú, že plavidlo, ktoré narazilo do útesu Astrolabe, sa teraz môže rozlomiť.

Fakty MV Rena Nákladná loď.

Narazila do útesu Astrolabe v novozélandskom Bay of Plenty.

Má 235 metrov a plaví sa pod libérijskou vlajkou.

Zhoršuje sa počasie

„O tom útese ľudia vedeli,“ reagoval podľa ABC na situáciu novozélandský premiér John Key. „A loď nemala žiadny zvláštny dôvod naraziť - bola síce noc, no pokojné vody. Niečo sa muselo veľmi pokaziť.“

Od stredy vytieklo do oceánu zhruba dvadsať až tridsať ton paliva. Na hladine vznikla ropná brázda, ktorá mala v nedeľu asi päť kilometrov.

Vytieklo pritom len malé množstvo nebezpečných látok, odhaduje sa, že Rena vezie zhruba dvetisíc ton ropy. V oblasti sa pritom zhoršuje počasie.

Miestni meteorológovia predpovedajú, že pokojné more vystriedajú dážď a silný vietor a mohli by zväčšiť problémy plavidla.

„Počasie sa začína meniť a v najbližších dňoch sa zhorší,“ tvrdí novozélandská organizácia Maritime, ktorá je v krajine zodpovedná za ochranu oceánov a bezpečnosť na mori. „To bude mať vplyv na záchranu vraku aj na odstraňovanie ropnej škvrny.“

Varovali pred rybami

Podľa odborníkov sa do utorka ukáže, či Rena nápor vydrží, alebo dôjde k oveľa horšiemu znečisteniu. Dôvod uviaznutia lode, ktorá sa plavila pod libérijskou vlajkou, je pritom stále neznámy.

Medzičasom však novozélandské ministerstvo zdravotníctva vydalo varovanie, aby obyvatelia nejedli ryby a morské plody z oblasti, ak sú viditeľne kontaminované ropou alebo páchnu.