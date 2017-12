Viete, čo je sexuálne obťažovanie? Päť najlepších videí týždňa

Kedy otravujete kolegov? A prečo začneme ľúbiť nový iPhone? Aj také boli najpopulárnejšie videá na sociálnych sieťach.

8. okt 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Obťažujete?

Tá poučka je taká banálna, že nemá zmysel ju čo i len opakovať. Všetci predsa vieme, že na internete funguje sex, zľava, opití Rusi a Fico (v slovenských podmienkach v trochu inom poradí). Asociácia fínskych právnikov však vie svoje. Zvedaví sme, kam by zaradili nie nasledujúcu, ale práve túto reklamu.

video //www.youtube.com/embed/V6vAloJQXZg

Smejeme sa, až zadok natriasa

Predstava coververzie na internete zväčša zahŕňa nejaký tínedžerský „dirtbag", ktorý trápi gitaru, klavír, svoje okolie aj youtubovú verejnosť mizerným prevedením nejakej populárnej skladby. Ale ono sa to dá aj inak. Navyše, fenomén amerických univerzitných kapiel jednoducho milujeme.

video //www.youtube.com/embed/uZtCZOiZ-cg

Odoslať! Hneď

Dobre, konečne sme našli aspoň jeden dôvod, prečo by sme si mohli kúpiť telefón od Apple. Nie, nie je to zdieľaný - ako to povedať diplomaticky - zármutok internetových sietí. Od čias sci-fi filmov sme snívali nad inou funkciou, ktorá bude raz aj naozaj fungovať. Mohla by ju priniesť práve Siri.

video //www.youtube.com/embed/rNsrl86inpo

Supersedačka

Už sme tu raz mali prednášku o základnom pravidle internetu: nič nie je dostatočne veľká blbosť, aby to ktosi na webe nevyskúšal a neurobil video. Napríklad, taká najrýchlejšia motoká... vlastne gauč.

video //www.youtube.com/embed/Xz3LScJDVbw

Počúvate sa?

Chýbali vám skutočné emócie? Sarah Churman sa narodila hluchá. Vďaka implantátu však ako dvadsaťdeväťročná prvý raz v živote začula, ako znie jej vlastný hlas. Chceme veriť, že toto video je úprimné.