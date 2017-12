ČR a TelSource sa dohodli na predaji Českého Telecomu

5. jún 2001 o 16:58 SITA

PRAHA 5. júna (SITA, Reuters) - Česká vláda a konzorcium TelSource sa dohodli na základných podmienkach spoločného predaja svojich podielov v Českom Telecome. Námestkyňa ministra dopravy a spojov Marcela Gürlichová uviedla, že došlo k dohode o spoločnom predaji 51-percentného podielu v Českom Telecome. Zástupca konzorcia TelSource Bessel Kok potvrdil predaj spoločného podielu s tým, že k uzavretiu zmluvy by malo dôjsť na budúci týždeň.

Štát by mal podľa Koka predať 34 % a konzorcium TelSource 17 % akcií Českého Telecomu, pričom neskôr by mali obidve strany po vzájomnej dohode predať zvyšok svojich podielov. Akcie Telecomu na pražskej burze po oznámení tejto správy mierne vzrástli, potom sa však vrátili na úroveň 356,7 CZK. Hovorkyňa Fondu národního majetku (FNM) ČR Jana Víšková uviedla, že vláda by mala rokovať o dohode o predaji spoločného podielu v stredu.

Kok ďalej uviedol, že TelSource súhlasí s pokutou vo výške 200 mil. CZK za nesplnenie rozvojových podmienok, ktoré boli stanovené pri predaji Telecomu strategickému partnerovi v roku 1995. ČR chce ukončiť privatizáciu dominantného domáceho operátora pevných liniek do konca tohto roka, pričom prostredníctvom FNM vlastní 51 % akcií Telecomu. Konzorcium Telsource, zložené z firiem KPN a Swisscom, vlastní 27 %. Spoločnosť KPN drží aj ďalších 6,5 %. Obidve firmy združené v konzorciu už avizovali, že plánujú predať svoje podiely v Českom Telecome.