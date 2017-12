Obedná pauza: ospalý Stu

Rozhodne sa preto presťahovať do vidieckej drevenice, kde sa bude môcť do sýtosti vyspať. Lenže cesta je, ako inak, plná rôznych prekážok. Oprite sa o arzenál špeciálnych vlastností statočného Stua a nájdite cestu do krajiny pokoja v hre Sleepy Stu's Adventure.

Ovládanie:

Šípky + Space.

