Westernu Red Dead Redemption nie je PC súdené

6. okt 2011 o 20:25 Ján Kordoš

Napriek tomu, že Rockastar prináša svoje hity primárne pre konzolové systémy, napokon sa všetky ich hry objavili alebo ešte len objavia aj na PC. Tak sa stalo pri štvrtom Grand Theft Aute a datadiskoch či Bully, na osobných počítačoch si napokon hráči vychutnajú aj poriadnu detektívku L.A. Noire (dokonca v špeciálnej edícii i so všetkými vydanými DLC) a s Max Payne 3 sa počíta automaticky. Len posledne menovaná hra, ktorú by PC hráči radi videli na svojich obrazovkách, Red Dead Redemption, sa zrejme nikdy nedostaví.

Divoký západ v podaní Johna Marstona si na klávesnici nevyskúšame. V Rockstare veľmi dobre vedia, ako si hráči konverziu tohto úspešného titulu s mnohomiliónovými predajmi žiadajú. A radi by PC hráčom - podobne ako pri ostatných tituloch - priniesli poriadnu dávku dobrodružstva. Lenže niektoré projekty nie je možne konvertovať na PC - či už z technického, vývojárskeho alebo finančného dôvodu. Ak sa hra na PC hodí, vždy sa o ňu pokúsia, avšak to momentálne nie je prípad Red Dead Redemption. Ten pravý dôvod hľadať nebudeme, len nám príde divné, že by sa otvorený svet lákavého westernu na PC neuživil...

Zdroj: Shacknews