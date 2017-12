História legendárnej hernej spoločnosti id Soft

6. okt 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Isteže, nazerali ponad plece Raven Software, ktorí sa chopili pokračovaní ako Return to Castle of Wolfenstein a Quake 4, ale okrem Quake Live to bol na dlhý čas od partie okolo Johna Carmacka všetko. Až prišlo Rage. Vtipne spracované video sa venuje histórii spoločnosti a my sme si zaspomínali radi. Alebo vy ste sa nekrčili s kamarátom za počítačom (ak sa tak dá dnes 386-ka nazvať) pri prvom Wolfensteinovi, neobdivovali krvavosť Dooma, ktorý priniesol ako prvý multiplayer, 3D prvého Quake-a a podobne?





Zdroj: YouTube,Gamespot