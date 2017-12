Deus Ex: Human Revolution - evolúcia v ľudskom tele

Herné legendy sa často rodia nenápadne, prípadne im nik neverí. Keď pred desiatimi rokmi prišiel prvý Deus Ex ešte od kontroverzného Ion Stormu, bolo o hit okamžite postarané.

6. okt 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Sci-fi dobrodružstvo s pútavým príbehom, RPG prvkami a rozmanitou hrateľnosťou bolo dostatočným lákadlom pre hráčov, ktoré však pokračovaním vysoké ambície nepotvrdilo. Vplyv nástupujúcich herných konzol bol príliš hmatateľný, dôraz kladený na akčnejšie prvky mnohým hráčom nevoňal. Stále sa však kvalitatívne držal druhý diel s podtitulom Invisible Wars oproti konkurencii na výslní. Potom dlho, predlho nič a ako blesk z jasného neba po rôznych dohadoch správa: Eidos pracuje na novom Deus Ex, tvorca pôvodnej hry Warren Spector je mimo hru a montrealské štúdio sa pokúsi priniesť atmosféru pôvodnej hry, no akcie sa štítiť nebude, pretože pôvodná hra by bola príliš zložitá. Niektorí nespokojní fanúšikovia hromžili a... keď to prišlo, padli sme na zadok, pretože Human Revolution bola láska na prvý pohľad.

Hra sa vydarila. Ak by ste tento rok boli ochotní investovať len do trojice hier, Deus Ex: Human Revolution by mala byť jedna z nich. Nepôsobí tak výbušne ako napríklad Call of Duty, nie je tak komplexnou hrou s otvoreným a rôznorodým svetom ako akékoľvek RPG. Nemá fotorealistickú grafiku, tony dialógov a príbeh vetvený stovkami smerov. A ani žiadne vozidlo tam neovládate, nekúpite čo i len jeden obchodík. Je to jednoducho hra, ktorá má svojskú atmosféru, vynikajúco prepracované herné prvky a hráča baví. Hodinu, dve a keď máte čas a nechce sa vám ísť po práci späť, drahá polovička nefrfle a má pre vás pochopenie, tak aj hodín šesť. Human Revolution je primárne akčná hra z vlastného pohľadu. Ono občas sa vám kamera premiestni za postavu, avšak všetko pre prehľadnosť. Ukrčení za prekážkou či opretí o stenu predsa len uvidíte viac takto. Ale je to stále akčná hra, strieľať v nej však príliš nemusíte, dokonca po sebe mŕtvolky netreba nechávať. Ale je to strieľačka úplne iná, než máte možnosť vidieť – teda záleží na tom, ako si to spravíte vy sami.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Zabudnite na to, že by ste sa do niečoho dostávali zdĺhavo, skutočne je všetko prispôsobené modernej dobe, kedy sa nik nezastaví, avšak všetko je to robené s citom. A jasným cieľom udržať desiatky hodín skúsených hráčov a zaujať i tých virtuálnymi dobrodružstvami nešpokvrnených. Isteže, grafika spraví svoje a je úžasná, tej sa ale teraz venovať nebudeme. Zápletka nemusí byť originálna. Často postačí aj jednoduchý nápad, niekoľko myšlienok podaných zaujímavo, strhujúco. V nie až tak ďalekej budúcnosti má ľudstvo samozrejme iné problémy. Náš hlavný hrdina Adam Jensen pracuje ako ochrankár v korporácii Sarif Industries. S pokrokom v oblasti technológií sa ľudská rasa snaží priblížiť k božskej dokonalosti. Ako však už býva zvykom, dobré nápady si povšimnú zlí ľudia, ktorí ich chcú zneužiť k svojmu prospechu. Takmer dokonalá náhrada za amputovanú končatinu je len začiatkom, využitie v armáde je ďaleko za hranicami prostého ľudského chápania. Zlepšiť si totiž môžete čokoľvek, od očnej rohovky po zápästie. Augmentácia naberá na obrátkach, naša rasa sa delí na dva tábory: tí, ktorí sa vylepšenia vlastného tela nebránia a tí čistí. Do tohto ohňa treba predsa priliať ešte trochu oleja: každá augmentácia po čase vyvolá u každého jedinca alergickú reakciu a musí pravidelne požívať liek, inak ho čaká smrť v ukrutných bolestiach. Nazvite si to liek, pokojne však i drogou, na ktorú si augmentovaní ľudia postupne vybudujú návyk.

Nepokoje šíriace sa metropolami rozhodne neveštia nič pravdivé o ružovej budúcnosti propagovanej prostredníctvom reklám všetkého druhu. No život je pes a človek sa snaží prežiť. Podobne i Adam, ktorého minulosť je taktiež pomerne pestrá, o tom sa ale viac dozviete pri hraní a odhaľovaní príbehového pozadia. Adam vedie pomerne pokojný život, staria sa o mozgy spoločnosti, dokonca medzi nimi nájde aj svoju lásku. Lenže Deus Ex: Human Revolution nie je simulátorom šťatného života s umelým pahýľom a skleneným okom. Niečo sa pokazí, do Sarif Industries vtrhne komando a zničí nielen vybavenie spoločnosti, ale vyhasnú i mnohé životy, vrátane Megan, Adamovej tajnej lásky. Kto za tým celým stojí? To je už otázka, ktorej zodpovedanie vás neminie v samotnej hre. Neprídete taktiež o rozhodovanie, ku komu sa prikloníte, na koho stranu sa pridáte, komu budete dôverovať. Konšpirácia totiž vedie stále vyššie a vyššie. Z Adama sa navyše stal chodiaci robot. Počas útoku sa snažil zachrániť Megan, ktorá pracovala na tajnom projekte. Mal zmeniť celý svet, no skončilo to inak. Megan je mŕtva a Adam na operačnom stole zmenený na nepoznanie, augmentáciami po celom tele. Sám ich nechcel, nemal o ne záujem, ale je strata života lepším riešením, než spraviť zo seba nového človeka? Teda ak Adam ešte človekom je. Po pol roku sa začína skutočná hra. Vraciate sa do Sarif Industries, snažíte sa zistiť, čo sa vlastne stalo, čelíte útokom teroristov a podobne.

Netreba zbytočne nič prezrádzať. Okrem príbehových misií dostane za hrsť i tých postranných. Vôbec nepôsobia zbytočne, nie sú vatou, nutnosťou, ktorej výsledkom je len viac nahrabaných skúseností či lepšia výbava. Isteže, dostanete i to, avšak nitky príbehu sa rozplietajú rôznymi smermi a vás toto odhaľovanie jednoducho baví. Dialógy sú napísané výborne, nie sú zbytočne rozťahané a nudné. Možnosti voľby v nich sú dôležité a boli sme nesmierne prekvapení vplyvom výberu odpovede na vývoj situácie. Neraz sme si zavarili, neraz sme sa potľapkali po pleci, akýže pašáci sme. Vyjednávanie s teroristom držiacim rukojemníka nie je jednoduché a ponúkané odpovede závisia i na tom, čo všetko ste zistili počas vášho postupu v danej misii. Ak totiž niečo neviete, čo nájdete ukryté v zaheslovanom počítači, ťažko to môžete vytiahnuť ako tromf. Možností ako postupovať je mnoho, pričom ich môžete voľne kombinovať podľa nálady.

Predstavené už boli v nejednom videu. Hrať hru ako klasickú akciu sa dá, len berte na vedomie, že sa tak ochudobňujete o mnohé zaujímavé momenty a napínavú atmosféru. Augmentácie vám môžu pomôcť v tichom postupe, spravia vás neviditeľným, menej zraniteľným, zvládnete lepšie hackovanie - jednoducho klasické RPG, len tentoraz neinvestujete bod a nezískate “niečo”, lež konkrétne vylepšenie na svojom tele. Pokojne môžete hrať Human Revolution ako stealth akciu. Porozprávate sa s rôznymi postavami, odhalíte zas alternatívnu cestu a nemusíte o nepriateľa ani zavadiť, pretože nebezpečné miesto obídete vo vetracej šachte. Tých možností a postupov je mnoho, len nás trochu zarazila umelá inteligencia ostatných, zvyčajne nepriateľských, postáv. Aj napriek tomu, že vyvoláte poplach, upútate na seba pozornosť a stanete sa podozrivým, sa za istý čas v úkryte vráti všetko do starých koľají. Isteže, pre hrateľnosť je to prospešné, avšak ak už vás niekto videl ako bežíte za roh, do slepej uličky, kde je na jej konci len otvorená vetracia šachta, nebolo by od veci ju preskúmať... ale to je len drobnosť ktorá vás napadne raz za čas. Práve vtedy, keď v tej šachte budete ukrytí...

Tradičným spôsobom získavate skúsenosti, avšak poskočením o level vyššie nič podstatné neriešite, to dôležité sa deje úpravami vášho tela. Poskočíte o level vyššie, dostanete Praxis Points a práve tie investujete do upgradeov. Nie je vôbec jednoduché vybrať si, nám sa miesto cesty hromotĺka páčila tá nenápadná, kedy sme hackovali, konverzovali s inými ľuďmi (môžete si “vylepšiť” i tieto schopnosti), postupovali skôr potichu. Všetko sa dá riešiť rôznymi cestami a za všetko ste ohodnotení. Za zabitie dostanete skúsenosti, no menej ako tiché usmrtenie či omráčenie, pretože je náročnejšie na vykonanie. Budete chodiť do postranných uličiek, aby ste dostali skúsenosti ako výletníci a podobne. Všetko má svoj zmysel, hackovanie počítačov v kancelárii, snaha dostať sa niekam, kam by vás príbeh nezaviedol. Často týmto spôsobom skúmania na vlastnú päsť získate prístupové heslo do terminálu, ktorý by ste inak museli hackovať. Svet Deus Ex: Human Revolution je vytvorený neuveriteľne kompaktne: v rámci možností máte slobodu v pohybe, avšak prostredie nie je ohromujúco obrovské a rozľahlé, takže sa na menšiu plochu podarilo montrealským vývojárom z Eidosu napchať omnoho viac prvkov a drobností, ktoré možno úplne prehliadnete, nebudete im venovať pozornosť a nebudú vás zaujímať. Ale sú tu a bolo priam fantastické nasávať more detailov.

Technické spracovanie má svojské čaro práve pre celkovú vizuálnu stránku, dizajn jednotlivých lokácií, ktoré pôsobia futuristicky, no zároveň hodnoverne. Máloktoré miesta sú pusté, prázdne, umelé. Animácie pohybov sú kompaktné, všetko na seba vynikajúco nadväzuje, pôsobí prirodzene. Na Deus Ex: Human Revolution sa bude pozerať s láskou v oku. Nie je to však pre celkovú kvalitu použitej technológie. Crysis taktiež vyzerá úžasne, Human Revolution na túto akciu stále nemá, avšak zo všetkého okolo vás dýcha skvelá atmosféra. Ozvučenie je vynikajúce, vyzdvihnúť musíme profesionálne nadabované postavy a užasne emotívnu hudbu. Interface je skutočne multiplatformový, avšak PC hráči nemusia mať žiadne obavy. Verzia pre osobné počítače je vyladená presne pre ne, použitie myšky a klávesnice nemá jedinú chybičku krásy. Tam, kde by sme gamepadom zbytočne tápali nám hlodavec neskutočne pomáhal, nemali sme problém s ničím. Až sa nám nechce veriť, že Eidos venoval PC verzii tak neskromnú pozornosť. Postarali sa o ňu Nixxies a my jej musíme vzdať hold. Už len pre takú prkotinu ako číselný kód, ktorý nemusíte zadať klikaním na konkrétne číslice (inde nedajbože manuálnym presúvaním kurzoru klávesami) myšou, ale pekne dáte ruku na numerickú klávesnicu. Isteže, je to zanedbateľná maličkosť, no aspoň viete, čomu všetkému sa pri konverzii vývojári venovali. Skvelé.

O čosi vyššie sme sa trochu negatívne vyjadrili na adresu umelej inteligencie. V podstate je práve jej postupne strácajúci záujem o vás jedinou chybičkou krásy. Málokedy sa stane, že by ostali nekrytí, neustále sa presúvajú a dokážu navzájom kooperovať. Pri presile sa vedia rozmiestniť na pozície, odkiaľ majú o vás prehľad a navzájom sa nepletú pod nohy. Tichý spôsob hrania vás núti sledovať ich trasy, kam sa pozerajú, no nereagujú len na vizuálne podnety, ale i na zvuky. Ak vás odhalia, stačí niekoľko výstrelov a môžete nahrávať svoju posledne uloženú pozíciu. Smrť v Deus Ex: Human Revolution prichádza až neuveriteľne rýchlo, takže oproti iným FPS hrám ste i takto nenápadne postrkovaný k tomu, aby ste hrali a postupovali prezieravo. Ak nie čisto, bez zabíjania, tak neustále v úkryte a s presnou muškou. Hackovaniu sme sa nechceli príliš venovať, tieto logické minihry v iných hrách pôsobili ako päsť na oko, hoci máme staručkú Pipemaniu nesmierne radi. Spájanie jednotlivých uzlov s cieľom dostať sa k vybranému bodu je prosté na pochopenie, v ničom nezdržuje a vyzerá omnoho logickejšie ako iné nezmysly.

O Deus Ex: Human Revolution by sa dali popísať tony textu, no najväčšou chybou by bolo odhaľovanie vlastných zážitkov. Sú úžasné, skvelé, napínavé - jednoducho atmosféra sci-fi sveta, v ktorom ide v prvom rade o peniaze (teda tak ako dnes, len prostriedky odsunutie toho druhého majú v rukách mocnejší a vplyvnejší ľudia), by sa dala krájať, pokojne i sfilmovať. Je to príbeh, ktorý sledujete so zatajeným dychom a radi usmerňujete kroky hlavného hrdinu. Volíte, či sa práve teraz vrhnete do akcie alebo ešte trochu poprechádzate, aby ste našli kanalizačný poklop, ktorým sa dostanete na zadný dvor, kde zas presunutím bedne vyskočíte na rebrík a cez nezamknuté okno sa dostanete na policajnú stanicu. Zápletka dokáže navnadiť, pretože do globálneho konfliktu je vsunutý problém jednotlivca, ktorý - síce ako hrdina akčného filmu - ukazuje, kam sa vybrať. Približne 30 hodín skvelej zábavy. To za tie peniaze už skutočne stojí.