Steve Jobs: Nežite životy iných

6. okt 2011 o 14:39 sme.sk

"Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte," povedal spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Jobs, ktorý v stredu zomrel na rakovinu pankreasu.

"Ako 23-ročný som zarobil prvý milión. Keď som mal 24, zarobil som desať miliónov. Ako 25-ročný som mal na konte sto miliónov." Rozhovor pre Forbes (október 1998)

"Byť najbohatším človekom na cintoríne - to ma nezaujíma. Ale ísť večer spať s pocitom, že ste niečo dokázali - to je úžasná vec. Ten pocit chcem mať." Rozhovor pre Wall Street Journal (25. júla 1993)

"Vsádzame na naše vízie. Zaujímajú nás naše sny... Sny sú pre nás rozhodujúce." Rozhovor po predstavení počítača Macintosh (24. Januára 1984)

"Svoj vyhadzov z Apple som bral ako ranu do zubov. Mal som tridsať, bol som plný nápadov. Mal som v hlave nový počítač. A Apple mi nedal šancu, aby som ho urobil... Nakoniec sa ukázalo, že dostať výpoveď z Apple bola najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať. Dalo mi to voľnosť a možnosť sebareflexie." Rozhovor pre Playboy (september 1987, Jobsa z Apple vyhodili v roku 1985. Do spoločnosti sa vrátil o 12 rokov neskôr.)

"Je ťažké si predstaviť, že spoločnosť s obratom dvoch miliárd dolárov a so 4300 zamestnancami nemôže konkurovať šiestim ľuďom v modrých džínsoch." Rozhovor pre Newsweek (30. septembra 1985, krátko po tom, čo založil NeXT a čo ho firma Apple zažalovala za zneužitie vnútorných informácií)

"Ak z nejakých dôvodov, napríklad preto, že sa dopustíme nejakej veľkej chyby, vyhrá na trhu IBM, budem z toho mať pocit, že nastáva počítačová doba ľadová." Citát z Jobsovej knihy The Journey is the Reward (kniha vyšla v roku 1987).

"Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte tak, že budete žiť život niekoho iného. Nenechajte sa vlákať do pasce dogmy – teda žiť na základe výsledkov myslenia iných ľudí. Nedovoľte, aby hluk cudzích názorov utopil váš vlastný vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, majte odvahu ísť za svojim vlastným srdcom a intuíciou. Tie už akosi samé vedia, čím sa naozaj chcete stať. Všetko ostatné je druhoradé.” Prejav na Stanfordskej univerzite (jún 2005).

"Vždy som sa ubezpečoval, že ak príde deň, keď už nebudem môcť plniť povinnosti a očakávania, ktoré sú na mňa kladené ako na výkonného riaditeľa Applu, prvýkrát to budete počuť odo mňa. Bohužiaľ, tento deň nastal." Vyhlásenie k rezignácii z funkcie generálneho riaditeľa Applu (24. augusta 2011)