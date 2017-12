Fanúšikovia spomínali na Steva Jobsa v obchodoch jeho firmy

Vyjadrenia smútku nad skorou smrťou Steva Jobsa sa striedali s vyzdvihovaním jeho veľkých úspechov, ktoré v menšej či väčšej miere zmenili životy mnohých ľudí.

6. okt 2011 o 12:59 TASR

SAN FRANCISCO. Technologickí lídri, politici, konkurenti i fanúšikovia vzdali hold spoluzakladateľovi spoločnosti Apple Stevovi Jobsovi, ktorý zomrel v stredu vo veku 56 rokov po dlhom boji s rakovinou. Vyjadrenia smútku nad jeho skorou smrťou sa striedali s vyzdvihovaním jeho veľkých úspechov, ktoré v menšej či väčšej miere zmenili životy mnohých ľudí.

Spoločnosti Google, Sony, Samsung či Microsoft, ktoré sa dostali do sporov s Jobsovou firmou, sa pripojili k spomienkam na muža stojaceho za prístrojmi, ktoré sa stali definíciou jeho generácie: iPod, iPhone, iPad.

Fanúšikovia, pre ktorých sa značka Apple stala takmer náboženstvom, si prišli pripomenúť Jobsa pred obchody Apple po celom svete. Pred jedným v New Yorku ľudia zapaľovali sviečky, kládli kvety, jablká (apple) i prehrávač iPod Touch. V San Franciscu držali tablety iPad s jeho čiernobielym portrétom. Priaznivci sa zišli aj pred domom Jobsa v neďalekom Palo Alto.

"Pre niektorých ľudí je to ako (smrť) Elvisa Presleyho alebo Johna Lennona - je to zmena v našej dobe. Je to koniec éry," vyhlásil Scott Robbins zo San Francisca.

"Veľmi ma to zarmútilo. Bolo to pre mňa, akoby umrel Michael Jackson alebo princezná Diana," povedal Stephen Jarjoura pred obchodom Apple v austrálskom Sydney. Odkaz Jobsa podľa jeho slov prekoná dokonca aj Alberta Einsteina či Thomasa Edisona.

"Jobs bol legendárnou osobnosťou. Každá spoločnosť potrebuje duchovného vodcu," povedal 20-ročný študent Li C'-lung pred obchodom v Pekingu s obavami, že odchod spoluzakladateľa Apple môže znamenať aj koniec inovácií tejto spoločnosti.