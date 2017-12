Bill Gates: Budeš mi chýbať, Steve, nesmierne

Kondolencie od Billa Gatesa, Baracka Obamu, Marka Zuckerberga, Erica Schmidta, Dicka Costola, Larry Paga, Davida Wolfa, Arnolda Schwarzeneggera, Marca Benioffa, Michaela Bloomberga.

Spoločnosť Apple prišla o vizionárskeho a kreatívneho génia a svet prišiel o úžasného človeka. Tí, ktorí mali dostatok šťastia, aby ho poznali a pracovali so Stevom, stratili drahého priateľa a inšpiratívneho učiteľa. Steve za sebou zanecháva spoločnosť, ktorú mohol vybudovať iba on, jeho duch bude vždy základom spoločnosti Apple," napísala na svojej stránke spoločnosť Apple.

"Steve definoval generáciu štýlu a technológie, ktorú pravdepodobne znova nedosiahneme. Steve bol taký charizmatický, že inšpiroval ľudí, aby robili nemožné, a budú si ho pamätať ako najväčšieho počítačového inovátora v histórii," výkonný predseda Google Eric Schmidt.

Som naozaj zarmútený smrťou Steva Jobsa. Melinda (manželka, pozn.) a ja vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom, a všetkým, ktorých sa Steve dotkol vďaka svojej práci. Steve a ja sme sa prvýkrát stretli takmer pred 30 rokmi a boli sme kolegovia, konkurenti a priatelia v priebehu viac než polovice našich životov. Svet len málokedy vidí niekoho, kto má taký významný vplyv ako mal Steve - jeho vplyv sa prejaví po mnoho generácií. Pre tých z nás, ktorí mali to šťastie, že s ním mohli pracovať, je to obrovskou cťou. Budeš mi chýbať, Steve, nesmierne," stojí v oficiálnom vyhlásení spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa.

"Steve Jobs. Veľký, veľký muž. V srdci každého zostala dnes veľká diera. Nemali sme takto zlomené srdcia celebritou vari od smrti Johna Lennona," Ken Levine z Irrational Games.

Tým, že vytvoril jednu z najúspešnejších firiem sveta vo svojej garáži, zosobňuje ducha americkej vynaliezavosti. Vďaka tomu, že spravil počítače osobnými a dostal internet do našich vreciek, sa informačná revolúcia stala nielen dostupnou, ale aj intuitívnou a zábavnou. A tým, že svoj talent využíval na rozprávanie príbehov, priniesol radosť miliónom detí aj dospelých, " povedal prezident Barack Obama.

"Som veľmi, veľmi smutný zo správy o Stevovi. Bol to veľký muž s neuveriteľnými úspechmi a úžasom. Vždy sa zdalo, že bol schopný povedať v niekoľkých slovách to, o čom ste vlastne mali premýšľať, než ste si to pomysleli. Jeho zameranie v prvom rade na skúsenosti používateľa mi bolo vždy inšpiráciou. Oslovil ma, keď som sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Google, a trávil so mnou čas ponúkaním svojej pomoci a vedomostí, aj keď mu nebolo vôbec dobre. Moje myšlienky a Google sú s jeho rodinou a celou rodinou Apple," napísal Larry Page, riaditeľ spoločnosti Google.

Steve, ďakujeme ti za to, že si mi bol učiteľom aj priateľom. Vďaka za to, že si mi ukázal ako možno zmeniť svet tým, čo vytvoríš. Budeš mi chýbať," napísal na svojom facebooku jeho zakladateľ Mark Zukerberg.

"Ako krstný otec a bojovník za prvý grafický a naozaj jediný viacjazyčný operačný systém, Steve Jobs dal každému Aziatovi osobný počítač, ktorí mohli ľahko používať v ich vlastnom jazyku. Nielen, že to prispeje k vyrovnaniu digitálnej priepasti v Ázii, ale vytvorilo to aj priestor v globalizovanom svete pre všetky jazyky a kultúry," David Wolf výkonný riaditeľ poradenskej skupiny Wolfa Ázii z HongKongu.

Steve žil kalifornský sen každý deň svojho života, zmenil svet a inšpiroval všetkých z nás," bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger.

"Som naozaj smutný z tejto hroznej straty. Nikdy naňho nezabudnem. Urobil pre mňa strašne veľa, " napísal na twitteri Marc Benioff z CEO Salesforce.com.