Zomrel spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Jobs

Jobs zomrel šesť týždňov po tom, čo odstúpil z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti, ktorú v roku 1976 založil.

6. okt 2011 o 1:45 Filip Struhárik, Filip Struhárik, ra, bo, tasr

Jobs zomrel šesť týždňov po tom, čo odstúpil z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti Apple, ktorú v roku 1976 založil. Od roku 2004 trpel rakovinou pankreasu.

BRATISLAVA. Vo veku 56 rokov zomrel v Kalifornii spoluzakladateľ americkej technologickej spoločnosti Apple Steve Jobs.

Jeho rodina oznámila, že zomrel v stredu, pokojne a obklopený rodinou. "Vieme, že mnohí z vás budete smútiť spolu s nami, ale chceme vás požiadať, aby ste rešpektovali naše súkromie v tejto smutnej chvíli," odkázala rodina.

"Veľmi nás zarmútila správa, že Steve Jobs zomrel," píše spoločnosť Apple vo svojom stanovisku. "Steveová genialita, vášeň a energia boli zdrojom nespočetných inovácií, ktoré obohatili a zdokonalili životy ľudí," oznámila spoločnosť Apple vo vyhlásení na svojej stránke. "Svet je vďaka Steveovi nezmerateľne lepší."

Vizionár a génius. Steve Jobs, jeho život a kariéra na fotografiách.

Zdravotné problémy

Steve Jobs a Apple 24. februára 1955 sa narodil v San Franciscu biologickým rodičom (otec zo Sýrie, matka z Ameriky), adoptoval ho americký pár Paul a Clara Jobsovi

1976 spoločne so Stevom Wozniakom, Ronaldom Waynom a Armas Clifford "Mikom" Markkulom zakladá Apple

24. januára 1984 predstavuje prvý počítač Macintosh

1985 nútene opúšťa Apple

1985 zakladá spoločnosť NeXT Computer

1986 kupuje spoločnosť The Graphics Group, ktorá sa neskôr preslávi ako Pixar

1996 Apple kupuje spoločnosť NeXT Computer a Steve Jobs sa vracia

23.októbra 2001 Apple oznámil prvú verziu prehrávača iPod

9. januára 2007 predstavený prvý iPhone

apríl 2010 predstavený prvý tablet iPad

august 2011 Steve Jobs rezignuje na vedenie spoločnosti zo zdravotných dôvodov

5. októbra 2011 Steve Jobs zomiera na rakovinu zdroj: iDnes.cz

Jobs bol od 17. januára 2011 pre zdravotné problémy súvisiace s prekonaním rakoviny pankreasu na zdravotnej dovolenke. Tú prerušil, len aby predstavil verejnosti druhú generáciu tabletu iPad. "Nemohol som si to nechať ujsť," vysvetlil vtedy.

V auguste tohto roku opustil vedenie Applu. "Vždy som hovoril, že ak niekedy príde deň, keď už ďalej nebudem môcť plniť svoje povinnosti a očakávania ako riaditeľ Apple, budem prvý, kto vás o tom informuje. Žiaľ, ten deň prišiel," uviedol Jobs na vysvetlenie rezignácie. Jeho nástupcom sa stal Tim Cook, dovtedajší prevádzkový riaditeľ firmy.

Vizionár a génius

"Spoločnosť Apple stratila vizionára a tvorivého génia, a svet stratil úžasného človeka," napísal Tim Cook v liste pre zamestnancov firmy. "Tí z nás, ktorí mali to šťastie spoznať a pracovať so Steveom, stratili drahého priateľa a inšpirujúceho učiteľa. Steve opúšťa spoločnosť, ktorú mohol vybudovať len on sám, a jeho duch bude navždy základom Applu," dodal Cook.

K smrti Stevea Jobsa vydali osobné prehlásenia viaceré významné osobnosti: napríklad bývalý šéf Microsoftu Bill Gates, zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg či prezident Barack Obama.

"Steve patril k najskvelejším americkým novátorom - dosť odvážny na to, aby vedel myslieť inak, dosť trúfalý, aby si myslel, že môže zmeniť svet a dosť talentovaný, aby to urobil," uviedol americký prezident.

Užívatelia siete Twitter napísali za hodinu 170-tisíckrát vetu "RIP Steve Jobs", informovala CNN.

Komentátori svetových médií a agentúr vyzdvihujú Jobsa ako technologickú ikonu. A naozaj ňou bol. Je podpísaný pod 230 patentmi, ktoré používame, aj keď nemusíme mať doma žiadny výrobok s logom nahryznutého jablka.

Stál za prenosným počítačom Macintosh, ktorým sa inšpirovala aj konkurencia. Vďaka nemu dnes máme notebooky.

Apple tiež vytvoril prehrávač hudby iPod. Ten zmenil predstavu o tom, kde a ako možno počúvať hudbu.

Na archívnej fotografii z roku 1984 Steve Jobs (vľavo) počas predstavovania nového počítača Apple.

FOTO: SITA/AP

Dnešná titulka wired.com