Rakovinu diablov nevedia zastaviť

Oddeľovanie chorých nepomáha, vedci idú hľadať vakcínu.

5. okt 2011 o 15:45 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Ani oddelenie chorých jedincov od ostatných nepomáha zastaviť rakovinu tváre tasmánskych diablov. Nikdy sa totiž nepodarí odchytiť a otestovať všetky šelmy a tie, ktoré vedcom uniknú, šíria chorobu ďalej.

Projekt v austrálskej Tasmánii stojí ročne asi 150­tisíc eur. Funguje od roku 2004, teraz ho zastavia.

„Je to lepšie, ako naďalej míňať veľké peniaze, ktoré ničomu nepomôžu,“ povedala pre BBC genetička Elizabeth Murchison, ktorá rakovinu tasmánskych diablov študuje. Peniaze môžu vedci investovať do chovu nenakazených diablov alebo do vývoja vakcíny.

Rakovina diablov je nákazlivá, čo je pri nádoroch veľmi nezvyčajné. Prvýkrát sa objavila v roku 1996, v niektorých oblastiach zahubila 90 percent populácie.