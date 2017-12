Tabakové spoločnosti tajili, že cigarety sú radioaktívne

O polóniu v cigaretách sa hovorilo už dlhšie. Až teraz sa zistilo, že firmy dlho vedeli aj to, ako veľmi je to nebezpečné.

5. okt 2011 o 15:17 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. O škodlivosti fajčenia a riziku rakoviny pľúc vie prakticky každý. Ale koľkí tušia, že v cigaretách je aj rádioaktívne polónium 210? Málokto, a pritom to nie je žiadna novinka.

Minimálne americké tabakové spoločnosti o tom vedia od konca 50. rokov. No rozhodli sa príliš o tom nehovoriť. Tvrdia to vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, ktorí skúmali archívne dokumenty.

„Koncerny vedeli nielen o výskyte polónia, ale aj o jeho podiele na vzniku rakoviny,“ cituje ABC News šéfa výskumu Hrayra Karagueuziana.

Až príliš presné výpočty

Tabakové spoločnosti v 60. rokoch podrobne skúmali, akému množstvu rádioaktívnej látky je vystavený pravidelný fajčiar za dvadsať rokov fajčenia.

Zistili, že v dôsledku polónia zomrie na rakovinu pľúc 120 až 138 na každých tisíc pravidelných fajčiarov.

O tomto výskume však verejnosť radšej neinformovali. Podľa Cheryl Healtonovej, ktorá na súdoch zastupuje obete fajčenia proti tabakovým spoločnostiam, je za mlčaním aj studená vojna, ktorá sa v tom čase začínala.

Američania sa báli jadrového útoku a zmienka o rádioaktívnej látke by preto spôsobila výrazný prepad fajčenia. A to tabakové spoločnosti nechceli. Aj preto o radiácii vie len málo ľudí.

Polónium 210 je rádioktívna látka, ktorá vylučuje nebezpečné častice alfa. Malé množstvo sa nachádza v atmosfére, ale aj v pôde. Používané hnojivá však jeho koncentráciu zvyšujú.

Keď sa dostane do pľúc, poruší ich povrch. A ak sa na tieto miesta dostanú rakovinotvorné látky, ľahšie vzniká rakovina pľúc.

„Tieto látky spolu výrazne zvyšujú riziko rakoviny pľúc. Takže tabakový dym je ešte nebezpečnejší, ako sme si doteraz mysleli,“ povedal lekár John Spangler, ktorý skúmal dosah polónia na pľúca.

Drží sa desiatky rokov

„Polónium 210 sa prirodzene nachádza vo vzduchu a vode, preto je logické, že ho môžeme nájsť v rastlinách aj v tabaku,“ povedal hovorca Philip Morris David Sutton. K výskumu povedal, že o polóniu v tabaku sa vedelo.

Polónium by však v tabaku byť nemuselo a jeho výrobcovia v 80. rokoch poznali technológiu, ktorou by ho očistili. Oficiálne tvrdili, že by to bolo príliš drahé a mohlo by to mať negatívny vplyv na producentov a prírodu.

Karagueuzian však hovorí, že by to zmenilo chuť cigariet a stali by sa menej návykovými. Metódu čistenia tabaku firmy nepoužívajú dodnes.

Vedci navyše pripomínajú, že polónium sa nestratí tak ako dym.

„Niektoré ostávajú v okolí desiatky rokov. Vy fajčíte a potom to vdychuje vaša rodina, váš pes, vaša mačka. Koľko fajčiarov chce vystavovať svoje deti radiácii?“ dodal Spangler pre televíziu ABC.