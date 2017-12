Limbo - čiernobiela fantázia

Limbo nie je klasickou arkádou, hoci tak na prvý pohľad vyzerať môže. Máte tu hlavného hrdinu, ktorý beží zľava doprava, občas niekam vyskočí, vyhýba sa prekážkam a samozrejme neustále umiera pre vašu neschopnosť zvládnuť načasovanie správnych úkonov.

5. okt 2011 o 13:35 Ján Kordoš

Avšak nie je to plošinovka v klasickom zmysle slova. Limbo je jednoducho hra, ktorá je iná. Pred rokom slávila úspech na Xboxe 360, kde patrila medzi najsťahovanejšie a zároveň i najlepšie projekty, tentoraz valcuje Steam, užívajú si ju i majitelia PS3. A PC hráči môžu byť skutočne radi, že tento trojhodinový zážitok - napriek nízkej znovuhrateľnosti - má možnosť prevetrať ich klávesnice.

Na Limbe je fascinujúce to, že hoci nemá žiadny príbeh a jediným textom je niekoľko položiek v menu, atmosféra by sa dala krájať a samotné rozprávanie si nahradíte sami vo vašej hlave. Fantázii sa medze nekladú a verte, že malý chlapec, ktorý sa prebudí v čiernobielom (alebo skôr čierno-čierno-šedo-šedo-bielom) svete, snažiaci sa dostať za svetlom a čeliaci mnohým nástrahám v podobe nejednej detskej nočnej mory, vám dá zabrať. Smútok, depresia, beznádej, sklamanie - to všetko sa dá vyjadriť niekoľkými obrazovkami a prostými "príbehovými" zvratmi. Nechceme prezrádzať príliš mnoho, pretože Limbo je zážitok sám o sebe a akékoľvek odhalenia kazia celkové pohltenie. Náš hlavný hrdina beží lesom, industriálnou oblasťou, oblasťami takmer bez života. Prostredie je spracované jednoducho, o to však bude na vás krajina pôsobiť ako geniálna. Rozmazané pozadie, dôležité objekty zahalené celé v čiernej farbe, textúry nie sú vôbec potrebné. Strach budete mať i z tak prostých vecí ako obrovský pavúk, dych vám vyrazia malé agresívne deti, pričom vy samozrejme žiadnu zbraň nemáte... súbor niekoľkých obrazoviek vytvára buď zaujímavý (a z časti i emocionálny) zážitok alebo logickú hádanku.

Z obrázkov vidíte, ako vlastne celá hra vyzerá, avšak ťažko vysvetliť ťažkú atmosféru, ktorá na vás doľahne. Hrateľnosťou Limbo príliš neprekvapí. Neznamená to automatickú prítomnosť nudy alebo únavy z monotónnosti. Hádanky, ktoré sú vám neustále predhadzované pôsobia prirodzene, sú vhodne zakomponované do jednotlivých obrazoviek a necítite z nich prehnanú umelosť. Každá sa snaží byť originálom, nie vždy sa to darí, to ale nič nemení na ich rôznorodosti. Neraz si potrápite hlavu, musíte totiž zapojiť presné načasovanie úkonov, správne si nastaviť alebo použiť predmety. Často teda skúšate a umierate. Teda takto: umierate často. Spočiatku netušíte, čo sa od vás očakáva, no keďže sú jednotlivé rébusy roztrúsené na malom mieste, pochopíte pravidlá hry a už zostáva “len” vykonať to. Smrť na vás čaká na každom druhom kroku, hrdina môže zomrieť na mnoho spôsobov. Penalizácia za exitus nie je vôbec prísna. Objavíte sa tesne pred smrťou, pred hádankou, prípadne v jej priebehu, no v čase, kedy nemôžete nič pokaziť. Návrat na inkriminované miesto smrti je teda otázkou niekoľkých sekúnd. A znovu zomriete, pretože to proste nejde.

A nepôjde to znovu a znovu. Princípy rébusov sú striktne logické, a to, že vám niektoré riešenie nie a nie prísť na rozum, je proste pravidlom, ktoré vás prinúti hru vypnúť. Niekoľko desiatok minút budete možno nadurdení sedieť, avšak nedá vám to. Stačí si od Limba na chvíľu oddýchnuť a doposiaľ nezvládnuteľný problém rozlúsknete behom okamihu, až sa tresnete do čela, aké to vlastne bolo celé jednoduché. To, že v Limbe nemôžete definitívne zomrieť, je pre hráča plusom, no zároveň to výrazne znižuje čas, za ktorý tento titul prejdete. Budete sa húpať na reťaziach, priťahovať si predmety, aktivovať tlačidlá, unikať pred valiacimi sa guľami, vyskakovať na ozubené kolesá, zadržiavať dych pri behu cez drviaci lis... čo problém, to v podstate zážitok.

Presne tak sa dá Limbo charakterizovať. Jeho hranie je zážitkom. Síce len jednorázovým, avšak zanechá vo vašom hernom srdci jazvu, ktorá sa tak skoro nezahojí. Ohromujúca atmosféra dáva tomuto nezávislému projektu svojský pôvab. Zapôsobí na vás, ponechá na vašej fantázii ako si vyložíte niektoré nenápadné odklazy, avšak stále ženie ďalej a ďalej. Dôkazom je i hudba a zvuky - v podstate neexistujú, počuť ich je málokedy, no ak sa už ozvú, ešte viac dvíhajú ťaživú atmosféru. Potrápite si hlavu i prsty, no vynaloženú námahu ľutovať nebudete. Presne takto si predstavujeme “malé hry”. Nemusia mať fotorealistické spracovanie, dabingových hercov z Hollywoodu a zápletku komplikovanú ako argentínska telenovela. Postačí nám zážitok, na ktorý nezabudneme - a to je Limbo.