Najväčšia telka, kuchynský robot naveky, repro do vrecka

Sharp má pre boháčov telku veľkú ako oblok, ETA sa chce vrátiť na výslnie domácností robotom, ktorý vás prežije a reproduktory do vrecka pomôžu pubertiakom ešte viac otravovať svoje okolie.

5. okt 2011 o 9:30 Milan Gigel

Televízor s 203 centimetrovou uhlopriečkou už neuvidíte iba na veľtrhoch, ale aj v elektropredajniach. Na luxus veľkej obrazovky s celoplošným LED podsvietením chce Sharp nalákať tých, ktorým sa doterajší televízor máli. Model Aquos 80LE632U má Full HD rozlíšenie, WiFi pre prístup k internetovým multimédiám, dvojicu USB portov a 120-hertzovú technológiu zobrazovania. Výrobca tvrdí, že s dynamickým kontrastom 6 000 000:1 môže konkurovať všetkému, čo ste doposiaľ videli. Cena však asi nepoteší.

ETA vyhlásila vojnu plastom a s podporou českých retro-dizajnérov uvádza na trh kuchynský robot Gratus, ktorý má narozdiel od lacných harabúrd vydržať až do vášho skonania. 1200-wattový motor má elektronickú reguláciu otáčok pre rovnomernosť pri rôznej záťaži a podľa slov výrobcu je taký tichý, ako je len možné. V 5,5 litrovej nerezovej mise vymiesi cesto a vyšľahá krém, v 1,2 litrovom sklenom mixéri pripraví tie najlepšie nápoje z čerstvého ovocia a s príslušenstvom si poradí aj s mletím mäsa, či výrobou domácich rezancov. Len aby to bola pravda.

Mobilné reproduktory, ktoré dokážu od úsvitu do súmraku pumpovať hlasitú hudbu do bezprostredného okolia nemusia byť veľké. Singapurská firma Xmi Pte sa to snaží dokázať reproduktormi X-mini Max 1.1, ktoré možno z malého vajíčka v priebehu momentu rozvinúť na miniatúrnu reprosústavu napájanú akumulátormi, pri ktorej sánka padá dole. Mocný, 2-wattový výkon v tak malom balení sa len tak nevidí. Či nekecajú, to zistíme v najbližších dňoch. Pri teste.