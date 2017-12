Apple predstavil nový iPhone

Apple predstavil nový smartfón iPhone, ktorý nesie oficiálny názov iPhone 4S. Vylepšená verzia 4. generácie iPhone sa má na Slovensku začať predávať 28. októbra.

4. okt 2011 o 20:17 Adam Valček

CUPERTINO, BRATISLAVA. Dvojjadrový gigahertzový procesor A5, gigabajtová operačná pamäť a batéria, ktorá vydrží osem hodín telefonovania. To sú základné údaje o novom modeli smartfónu iPhone, ktorý nesie oficiálny názov iPhone 4S. Ide však len o vylepšenie súčasného smartfónu iPhone 4.

Americká spoločnosť Apple predstavila nové zariadenie v utorok večer nášho času v kalifornskom Cupertine.

Apple sľubuje, že nová generácia smartfónov vydrží šesť hodín prehliadania webu, alebo deväť hodín pripojená na Wi-Fi, alebo desať hodín nahrávania videa, alebo až takmer dva dni neustáleho prehrávania hudby.

Lepšia kamera, rýchlejšie pripojenie

Komunikovať dokáže v sieťach 2. aj 3. generácie, pričom Apple pridal podporu pre vysokorýchlostné dátové prenosy HSDPA, ktoré dokážu sťahovať dáta rýchlosťou až 14,4 Mbit/s.

Hlavná kamera v novom iPhone má rozlíšenie osem megapixelov, obsahuje päť optických členov. Foťák umožní detekciu tváre, automatické vyváženie bielej farby, redukciu šumu a stabilizáciu obrazu v reálnom čase.

iPhone 4S dokáže nahrávať video v plnom vysokom rozlíšení.

Na prebiehajúcej konferencii Let's talk iPhone Apple predviedol aj zdokonalené hlasové ovládanie, ktoré pomôže pri písaní či čítaní e-mailov, no užívatelia ho určite ocenia aj pri navigácii, čítaní informácií o počasí alebo googlovaní.

Viceprezident Apple pre marketing Phil Schiller predstavuje hlasové ovládanie.

FOTO - SITA/AP

S viazanosťou od 199 dolárov

Nový iPhone so 64-gigabajtovou užívateľskou pamäťou sa má v Spojených štátoch predávať so zmluvou za 399 amerických dolárov, čo je v prepočte zhruba tristo eur. Starší iPhone 4 sa bude s viazanosťou predávať za 99 dolárov, iPhone 3GS zoženiete v Spojených štátoch so zmluvou bez poplatku.

V USA ponúkne nový iPhone Verzion, AT&T aj Sprint – 16GB verziu za 199 dolárov a 32GB verziu za 299 dolárov.

Ceny v rôznych krajinách sa však budú líšiť. Predobjednávky začne Apple prijímať 7. októbra, predaj iPhone 4S začne týždeň potom. Nový model revolučného smartfónu sa dostane do predaja v 70 krajinách, pričom ho ponúkne viac ako sto operátorov. Na Slovensko aj do Českej republiky dorazí 28. októbra.