Na čom si zahráme Need for Speed: The Run?

4. okt 2011 o 19:35 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Need for Speed: The Run. Máte tak možnosť zistiť, či spomínané autíčka na svojich osobných počítačoch. Aby sme vás aspoň trochu na kontroverzne vyzerajúce preteky navnadili, ponúkame vám príbehové video. Viac informácií o hre nájdete v našom nedávnom preview. video //www.youtube.com/embed/-zpSyxRBndE Minimálna konfigurácia Operačný systém: Windows Vista SP2 32-bit

DirectX: DirectX 10

Procesor: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo / AMD ekvivalentný

RAM: 3 GB

HDD: 18 GB

Grafická karta (AMD): 512 MB RAM ATI Radeon 4870 a lepšia

Grafická karta (NVIDIA): 512 MB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT a lepšia

Zvuková karta: DirectX kompatibilná

Klávesnica, gamepad alebo volant

DVD mechanika

Online: pripojenie k internetu Odporúčaná konfigurácia Operačný systém: Windows 7 SP1 64-bit

DirectX: DirectX 11

Procesor: 3.0 Mhz Intel Core 2 Quad / AMD ekvivalentný

RAM: 4 GB

HDD: 18 GB

Grafická karta (AMD): 1024 MB RAM ATI Radeon 6950

Grafická karta (NVIDIA): 1024 MB RAM NVIDIA GeForce GTX560 Zdroj:PR