Každý tretí mobilný telefón predaný v Európe je smartfón. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu GfK Retail and Technology za prvých šesť mesiacov tohto roku.

4. okt 2011 o 14:26 SITA

V sledovanom období sa tržby z predaja mobilov v Európe zvýšili o 4 %, pod čo sa podpísali predovšetkým smartfóny, ktorých predaj sa medziročne zvýšili o 79 %. Naopak klasické mobilné telefóny sa v počte predaných kusov prepadli o 15 %. "V súčasnosti patrí viac ako každý tretí mobilný telefón predaný v Európe do kategórie smartfónov a tento podiel bude v budúcnosti ďalej narastať," konštatuje sa v správe GfK Retail and Technology. Tento rok by sa pritom globálne malo predať zhruba 400 mil. inteligentných telefónov.

S rastúcim trhovým podielom smartfónov s operačným systémom Android od spoločnosti Google klesajú podľa GfK aj ceny za tieto zariadenia. Kým v júli minulého roku bola priemerná cena smartfónu s Androidom 376 eur, v tomto roku už klesla na 308 eur. "Android odstránil vstupné bariéry pre nových operátorov. To viedlo k rapídne expandujúcemu množstvu produktov a intenzívnej konkurencii, ktorá nakoniec vyústi do poklesu cien," uvádza sa v správe. V júni tohto roku pritom trhový podiel telefónov s týmto operačným systémom predstavoval 43 %.

Trendom v segmente mobilných telefónov je podľa GfK Retail and Technology aj rozšírenie sortimentu výrobcov a telekomunikačných operátorov o jednoduchšie modely smartfónov. Spotrebiteľom tak ponúkajú relatívne lacné modely, dostupné mesačné paušály pre mobilný internet a predplatené služby.

GfK Retail and Technology zbiera od maloobchodných spotrebiteľov vo viac než 90 krajinách sveta údaje o mobilných telefónoch, telefónoch s pevnou linkou, mobilných širokopásmových konektoroch, doplnkoch pre mobilné telefóny, tarifách a paušáloch ako aj mobilnom obsahu, ako sú hry a zvonenia.