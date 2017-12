40 hier, ktoré by mali byť sfilmované

4. okt 2011 o 14:40 Ján Kordoš

Istotne ste však neraz zatúžili po sfilmovaní svojej obľúbenej videohry - a takých je v segmente virtuálnej zábavy dostatok, len treba siahnuť po tom správnom kúsku a vložiť ho do rúk správnej osobe. Magazín Total Film uverejnil svoj zoznam 40 hier, ktoré by mali byť sfilmované a mnohé z nich by sme si pozreli vcelku radi. Samozrejme tu nájdete i úlety ako Tetris pod režisérskou taktovkou Paula Verhoevena, avšak zoznam hier spoločne s príbehom, hereckým obsadením a režisérom je skutočne zaujímavý. Čo by ste povedali na Just Cause 2 od Michaela Baya?

