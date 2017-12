DiRT 3 - okružná jazda

Codemasters veľmi dobre vedia, čo so svojou sériou Dirt (kedysi Colin McRae Rally, po novom DiRT) robia a ako to majú robiť i naďalej, aby masy hráčov slastne slintali.

4. okt 2011 o 14:20 Ján Kordoš

Tieto preteky vyzerajú dobre, sú atraktívne, rýchle, vzhľadom na rôzne triedy vozidiel i rôznorodé. Prechod od rely k arkádam s prvkami simulátorov sa uskutočnil pomerne plynulo a ťažko očakávať, že by sme sa aj napriek veľkohubým prehláseniam od tvorcov dočkali návratu ku koreňom. Mierny posun badať, za čo sme pochopiteľne radi, ale rozhodne sa na DiRT 3 nepozerajte ako na nástupcu dnes už vyhynutého žánru rely pretekov.

Rozdiely oproti predošlému dielu viditeľné sú, avšak skôr ide o posun kozmetického rázu. Kritizované preteky na štadiónoch s prívlastkom “americké” sa napriek kritike hardcore publika bežným hráčom páčili, kariéra v starom štýle taktiež nebola na zahodenie, no základný koncept ostáva totožný už niekoľko pekných pár rokov. Vyberiete si pretek, skončíte do tretieho miesta, dostanete medailu a hybaj ho ďalej - odomkli ste si totiž niekde niečo iné. DiRT 3 na rozdiel od predchodcov skutočne vsádza viac na závodenie v prírode, avšak neznamená to, že by ste si mali užívať rýchlostné skúšky ako v staršom Richard Burns Rally. Znovu máme pred sebou rozličné vozidlá, rôzne druhy pretekov a rely je síce mierne v prevahe, avšak samotnou atmosférou sa k tomuto motošportu ani za nič nedokáže priblížiť. DiRT 3 totiž vsádza - a nedá sa mu to vyčítať - na masy.

Máme tu singleplayer (jedna trať, time trial), multiplayer (dokonca aj split-screen s rozdelenou obrazovkou), kde si navzájom oškierate plechy s priateľmi (pozor na bazárové hry, ak ich niekto už aktivoval, nezahráte si, musíte si dokúpiť vlastný kód...), avšak prím hrá kariéra. Tentoraz nás chvalabohu nečaká žiadne zdĺhavé presúvanie sa v karavane, v klasicky esteticky príťažlivom menu volíme medzi jednotlivými pretekmi presne ten, na ktorý máme náladu. A ide sa na trať. Kariéra je rozdelená na akési štyri sezóny, pričom do ďalšej sa dostanete až po nazbieraní určitého počtu bodov a splnení úloh. Na každú “misiu” si môžete vybrať vozidlo podľa toho, koľko ste si ich už stihli odomknúť postupom na vyššiu úroveň. Body skúseností získavate za umiestnenie, splnenie sekundárnej úlohy (dosiahnutie maximálnej rýchlosti, niekoľko metrov driftovania, splnenie časového limitu,...) a za nepoužívanie flashbackov - vrátanie sa v čase pred nepríjemný moment, najčastejšie nechcený náraz.

Okrem už spomínaného rely, ktoré sa jazdí klasicky na časovky, tu máme trail blazer, obľúbenú ponuku z posledného dielu. Ide v podstate o akúsi nadstavbu rely, len vo vozidle sedíte sami a rýchlosti, ktoré dosahujete, sú omnoho vyššie. Špeciálne upravené vozidlá svištia krajinou, o adrenalín nie je núdza. Nasledujú klasické preteky s ostatnými jazdcami po kratších okruhoch (od rely špeciálov si zajazdíte v buginách alebo väčších pick-up-och) alebo súboj jeden na jedného. Všetko sú to dobre známe ponuky až na gymkhanu. O tej ste však istotne už čosi počuli a možno i videli nejaké to video s Kenom Blockom v hlavnej úlohe. Predstavte si plochu, na ktorej sú rozmiestnené jednotlivé prekážky a vy máte vykonať so svojim vozidlom čo najviac trikov (bodovo hodnotené). Driftom prejdete popod náves kamiónu alebo tesne vyberáte zákruty, točíte sa okolo jedného bodu a podobne. S klasickým pretekaním to má pramálo spoločné a možno vám tento model jazdenia sadne, pokojne ho môžete ignorovať rovnako ako my - podobne i driftovacie súťaže a podobne.

V čom teda tkvie kúzlo hry? Jej prístupnosti a príťažlivosti. Môžete si zapnúť pomocníkov na pretáčanie, pribrzďovanie, no zároveň si vychutnať jazdu i bez nich a spraviť si tak jazdu zaujímavejšiu. Rýchlosť, ktorú pri jednotlivých pretekoch pociťujete, je skutočne ohromujúca, stačí sa prepnúť na pohľad spoza volantu. Prekvapí vás síce strohá palubná doska a Shift 2 predsa len dokáže simulovať túto kameru dynamickejšie, no DiRT 3 ponúka práve pocit z rýchlosti, ktorý je nenahraditeľný. Pri špeciáloch je to ohromujúce, len škoda, že vozidlá vo svojich triedach sa od seba až tak markantne neodlišujú. Poteší poškodenie - od nezničiteľných vozidiel sa vaša voľba mení cez vizuálne poškodenie až po kompletné. Samotných automobilov je dostatok, odlíšiť ich od seba je už náročnejšie, mnohé sa ovládajú podobne. Za vynikajúci krok považujeme využitie licencie aj na staršie vozidlá, hlavne nebezpečnej triedy B. Také Audi Quattro nielenže vyzerá ohromne, ale pod kapotou ukrýva stádo neskrotených koní. Na každý pretek, respektíve súbor jednotlivých jázd, máte na výber vozidlá rozdelené práve podľa rokov, v ktorých dominovali v motoristickom športe. A komu sa v oku nezaleskne nostalgická slza pri túrovaní starej Lancie Delty, nepochopí.

Napriek pomerne bohatej výbave je hrateľnosť zbytočne kúskovaná: vyberiete si pretek, prípadne 2-3 jazdy, rýchlostné skúšky, ďalej vozidlo a po úspešnom absolvovaní skočíte rovnými nohami do úplne inej vody. Práve to nás mrzí, prítomnosť rely kariéry, pokojne aj bez licencií, kedy sa náhaňame s ostatnými o sekundy po mnohých rýchlostných skúškach a zbierame body do celkového hodnotenia, nám nesmierne chýbala. Nič také tu nenájdeme, všetky súťaže sú skrátené do maximálne možnej podoby. Ak aj máte možnosť zúčastniť sa viacerých pretekov v rámci jedného cyklu, ide o pomerne krátke pasáže, takže vám jeden “šampionát” nezaberie viac ako 10-15 minút. Na jednu stranu majú všetci bohaté možnosti výberu, no dlhodobejšie udržanie hráčovej pozornosti tým výrazne trpí. Ak totiž nechcete opakovať už odjazdené, skáčete z jednej ponuky sem a tam. A tá gymkhana predsa len nie je pre každého.

K samotnému technickému spracovaniu nemáme príliš čo dodať. Kvality EGO enginu sme videli už nie raz, detailne vymodelované vozidlá (s pošodením), príjemné prostredie, časticové a dymové efekty - to všetko robí z hrania vizuálne príťažlivé divadlo. Tentoraz pribudli i rôzne poveternostné podmienky, takže môže spŕchnuť, v severských lokáciách sneží a keď sa do toho pridá tma, je o zábavu postarané. Verte, že pretekať v nehostinných podmienkach je omnoho zaujímavejšie a adrenalínovajšie. Mierne rušivým dojmom pôsobia dlhé časy nahrávania. Ozvučenie si drží vysoký štandard, Codemasters do skutočných skladieb a ich licencií neinvestovali. Možno by sa to k arkádovejšiemu modelu hodilo, avšak my sme radšej počúvali rev motorov a pískajúcich gúm.

Ako z toho von? DiRT 3 je jednoznačne kvalitný kúsok, ktorý sa posunul oproti predchodcovi trochu inam, avšak stále si uchoval svoje mainstreamové smerovanie. Obsahuje mnoho vozidiel, pestré a zaujímavé trate, rôzne módy a multiplayer je skutočne riadne masívnym kúskom, avšak už sme tu niečo podobné videli. Sľuby o návrate ku koreňom legendárnej série sa až tak úplne nekonali, no v to veril zrejme len málokto. Nájdeme tu mnoho rely pretekov, avšak všetky sú rozhádzané - podobne ako celá hra. Ponúka zo všetkého kúsok, ako celok však následne pôsobí ako zlepenec. Na hodinku-dve denne zábavný a ak DiRT 3 ukážete priateľom, istotne bude patriť medzi hry, ktoré si bude chcieť každý vyskúšať, avšak vo vnútri nám už systém hry príde mierne nahnitý.