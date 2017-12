Osem návykov, ktoré udržia váš notebook fit

3. okt 2011 o 8:00 Milan Gigel

Nič nelezie na nervy viac, ako pomalý notebook. Ak vás kvôli nemu chytajú záchvaty zúrivosti v tých najnevhodnejších chvíľach, skúste tomu predchádzať. Stačí si osvojiť osem jednoduchých návykov, ktorými predídete stresu z nepodarenej techniky.

Údržba notebooku je rovnaký rituál, ako upratanie pracovného stola pred veľkým projektom. Rozjarená myseľ sa uvoľní, získate presvedčenie že všetko je v najväčšom poriadku a s odplaveným stresom sa môžete pustiť do práce. S čistým štítom máte vopred šancu na úspech.

1. Ticho pomáha nielen sústredeniu

Notebook zanesený prachom je hlučný a pri vysokej záťaži nie je výnimočné, ak ste chvíľami rýchlejší ako váš počítač. Môžu za to výrobcovia čipov, ktorí ich chránia pred poškodením spomalením tempa. Ak je chladič zanesený prachom a nefunguje na plný výkon, v špičkách akoby sa notebook chvíľami zasekával. Zapnite vysávač, priložte hadicu k otvorom na boku a spodnej strane a vytiahnite z neho nadobro všetok prach. Nedajte na reči o tom, že ventilátor sa rýchlo roztočí a vyrobí toľko elektriny, že prepáli vinutie motorčeka. To je iba sen magnátov veterných elektrární. Pozor však na to, aby ste v nešikovnosti nevytrhali tlačidlá z klávesnice. To by bolelo. Aj vás.

2. Vôňa a čistota liečia

O tom, že jas displeja notebooku je v porovnaní so stolovým LCD mizerný, niet pochýb. S vrstvičkou prachu, ktorá sa tvrdošijne neustále vracia späť, je to ešte horšie. Vatový tampón s pleťovou vodou bez alkoholu však robí zázraky. Nielenže dokonale zmyje z obrazovky prach a odtlačky prstov, ale matným displejom prinavráti ich zamatový povrch, ktorý bráni všetkým odleskom. Ak je pleťová voda jemná k pokožke, potom sa nemusíte báť že ňou zmyjete z plastov farbu, alebo popisky tlačidiel klávesnice, ktorej špina pri vyčistenom displeji priam bije do očí. A ak by ste si so svojim telesným lojom na touchpade, medzerníku a medzi tlačidlami nevedeli rady, skúste to s lepiacou páskou. Poberie takmer všetko.

3. Zbav sa nepotrebného

Čím menej toho v notebooku je, tým je rýchlejší. Ak tomu neveríte, skúste si spomenúť aký svižný bol váš stroj pred mesiacmi a ako sa vlečie teraz. Môžu za to odpadky, ktoré sa v počítači hromadia pri jeho používaní. Otvorte ovládací panel a posvieťte si na "programy a súčasti". Odinštalujte program, ktorým ste si cez internet pred rokom objednávali snímky z fotoslužby, vyhoďte multimediálne prehrávače ktoré nikdy nefungovali a zrušte aj tú hru, čo vás pred mesiacmi oberala o čas. Zbavte sa doplnkov internetových prehliadačov, fotoprehliadača a vymažte strihové štúdio ku kamere ktorému ste neprišli na chuť. Odinštalujte všetko, čo nepoužívate. Čím menej toho máte, tým budete šťastnejší. Nič nepokazíte. Veď tá digitálna háveď sa k vám opäť nasťahuje, aby ste mali čo odstraňovať.

4. Špina pod rohožkou

Internetové prehliadače sú v notebooku najväčšími neporiadnikmi, obzvlášť v prípade, ak ich súčasne používate niekoľko. Vytvárajú na disku tisícky súborov, ktoré im pomáhajú rýchlejšie načítať stránky, ktoré už niekedy zobrazovali. Pri otváraní webov sú čoraz pomalšie a kontrolka pevného disku svieti bliká ako šialená. Najlepším liekom na neporiadok je veľká metla. Aby ste nemuseli skúmať, ktoré adresáre a súčasti treba z disku pravidelne odstraňovať, nainštalujte si program CCleaner. Komunikuje v slovenčine a vie presne, čo je bezpečné vymazať a čo nie. Po každej šichte sú prehliadače opäť rýchle a disk viac oddychuje, ako pracuje. Naučte sa spúšťať čistenie pravidelne. Pomocné súbory s čoraz rýchlejšími prípojkami internetu strácajú význam. Niekedy viac spomaľujú, ako zrýchľujú.

5. Spúšťajte na povel

Niektoré programy sa štartujú pri zapnutí notebooku aj bez toho, aby sme ich o to žiadali. Zanechávajú za sebou ikony na lište úloh a spomaľujú notebook aj vtedy, ak ich nepotrebujeme. Ovládač tlačiarne chce inteligentne upozorňovať na to, že v zásobníku chýba papier, grafická karta chce sprístupniť nepotrebné nastavenia na jeden klik, touchpad sa chce pýšiť svojimi funkciami a nejeden softvér sľubuje s pomocníkom rýchlejší štart, alebo automatickú aktualizáciu. Čím viac automatických úloh vypnete, tým rýchlejšie bude stroj štartovať a viac pamäte a výkonu zostane pre vašu prácu. Ak ste si nainštalovali Ccleaner kvôli upratovaniu pod rohožkou, použiť ho môžete aj ako správcu automaticky spúšťaných programov. Vypnite všetky, ktoré vám sajú krv. Nemáte čo pokaziť. Každý z pomocných programov môžete cez štart menu spustiť aj ručne.

6. Puzzle, ktoré sa poskladá samo

Disky používané v notebookoch patria medzi najpomalšie. Šetria energiu. Svojich lenivosťou ich predbehnú iba tie, ktoré používajú výrobcovia set-top boxov. Kvôli tichosti. Čím viac sú súbory na disku rozhádzané, tým dlhšie trvá ich načítanie. Pomôže iba usporiadanie rozhádzaného puzzle, ktoré si na starosť zoberie softvér Auslogics Disc Defrag. Kým on skladá rozbitú mozaiku tak, aby sa počítač citeľne zrýchlil, vy získate čas na kávičku. Čím častejšie upratujete, tým menej času to zaberie. Uprataný disk oceníte nielen na stole, ale aj v teréne. Čím menej náročné je hľadanie, tým dlhšie vydrží batéria. A to je rozhodujúce.

7. Štartujte z nuly

Notebooky nás podporili v lenivosti. Zabudli sme na časy, kedy bolo potrebné pred vypnutím ukončiť každý program, niektorí z nás si už nepamätajú ani na disky, ktoré bolo potrebné pred vypínaním parkovať. Doba sa zmenila. Stačí zaklopiť veko notebooku a pri ďalšom otvorení je všetko tak, ako bolo naposledy. Čím viac pracovných dní však ubehlo od posledného štartu, tým je počítač pomalší a menej spoľahlivý. Pred každým novým projektom kliknite na červený vypínač v štart menu a naštartujte systém z nuly. Bude rýchlejší, stabilnejší a prinesie menej prekvapení. Niet ničoho horšieho, ako stratiť takmer hotový dokument pred jeho uložením.

8. Prevetrajte batériu

Notebook, ktorý iba zriedkakedy opúšťa pracovný stôl nemá mnoho príležitostí preveriť stav batérie. Výpadky elektriny nie sú na dennom poriadku a televízna obrazovka je vždy komfortnejšia pri sledovaní videa, ako notebook na kolenách. Ak chcete mať istotu, že operačný systém bude vždy zobrazovať správnu dobu výdrže batérie na displeji, skúste raz mesačne odpojiť napájací káblik z adaptéra. Riadiaci čip pri vybíjaní opäť prekalibruje údaje o výdrži a vy prestanete žiť v sne, že váš kedysi zánovný notebook vydrží dnes na jedno nabitie bežať 5 hodín.