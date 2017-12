Dead Horde - hordy nemŕtvych

Zombíci žili dlhú dobu v ústraní, objavovali sa len sporadicky a často komparz z druhej ruky, kde nehrali žiadny výraznú úlohu.

3. okt 2011 o 12:10 Ján Kordoš

S obrovským úspechom Left 4 Dead od Valve sa však roztrhlo vrece s akčnými dobrodružstvami, kde sa hráč snaží prežiť a nepodľahnúť útokom desiatok až stoviek oživlých. Dead Horde je len ďalšou krvavou fašírkou z davu, avšak tento nezávislý projekt stratil hlavu presne tam, kde by sa to stávať nemalo.

To, že Dead Horde potenciál má, musí byť zrejmé každému, avšak detaily robia hrateľnosť lákavou a práve tu nám hra prepadáva. Niekedy na celej čiare. Zhora videná arkáda, kde klávesami ovládate pohyb hlavného hrdinu, myšou kurzor a musíte prebehnúť kľukatým bludiskom, svoje čaro mať môže. Pred mnohými rokmi sme s podobnými top-down arkádami trávili dlhé hodiny. Na rozdiel od Dead Horde - a napríklad i remake-u Alien Breed - nás však bavili, atmosféra bola pôsobivá, priťahovala. V tom vidíme jeden z najzásadnejších problémov Dead Horde. Nepriťahuje. Ostatné by sme tejto arkáde dokázali odpustiť, no zlýhava v tak zásadnom zlome hrateľnosti, že musíme hodnotiť nekompromisne.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Smrtiaci vírus, ktorý mal byť účinnou zbraňou proti nepriateľom demokracie sa napokon otočil chrbtom svojim tvorcom a pokojne sa vybral na prechádzku do sveta. Náš neohroziteľný hrdina vylezie z havarovanej helikoptéry, vezme do rúk samopal s nekonečnou zásobou munície, večne svietiacu baterku a hor sa poslať nemŕtvych tam, kam patria. Späť do hrobu a tentoraz definitívne. Chodíte tmavými lokáciami, ktoré svojou rozlohou príjemne prekvapia, no do noci situovaný príbeh a hordy nemŕtvych nedokážu navodiť tú správne strašidelnú atmosféru. Práve strach z útočiach zombíkov, ktorí sa môžu vynoriť kdekoľvek a kedykoľvek, sa v žiadnom prípade nekoná a tma teda len prekáža a robí hranie neprehľadnejším, monotónnym. Nemusíte sa obávať o muníciu a šetriť náboje, ďalší z prvkov degradujúcich atmosféru o stupienok smerom nadol. Nemŕtvi sa navyše pohybujú extrémne rýchlo, takže ak by ste si za nich dosadili slizkých mimozemšťanov, Zem vymenili za zamorenú vesmírnu loď, rozdiel v hrateľnosti by ste nespoznali.

A práve v tom je problém, hra nie je zábavná, príliš rýchlo sa vám primitívny koncept ohrá. Hrdina nedisponuje žiadnou zbraňou nablízko, takže akýkoľvek kontakt s nepriateľom sa prejaví na zníženom zdraví. Pri zombíkoch atakujúcich vás húfne ide o krajne nelogické riešenie. Zomrieť pritom v Dead Horde nie je nič zložité, problematické sú hlavne pasáže, kedy sa k vám rozbehne skupina nepriateľov. Neviete z ktorého smeru, nadchádzajúci atak vám dopredu signalizuje iba hudba a zombíci pokojne vyliezajú i z miest, ktoré ste už dôkladne vyčistili. Zábavné to rozhodne nie je, hru to zaujímavejšou nerobí, a tak sa začnete pýtať, prečo vývojári radšej nesiahli po komornejšom a opatrnejšom prístupe. Samotná krajina taktiež nie je ničím výnimočná, priam tragicky pôsobia animácie pohybov - postavy akoby skôr plávali a pri krokoch prechdzajú nepomerne väčšiu vzdialenosť, než by mali. Prehľadnosť knokautuje nepriehľadnosť objektov: ak postava prechádza prostredím, kde sú rôzne predmety (elektrické vedenie...) nad hrdinom, vidíte tie a nie to dôležité.

Dobre, nemá to príliš zombie atmosféru, často je to frustrujúce, level design niekedy príšerne škrípe (po bitke s obrovským zombíkom čakáte na zemi lekárničku, no márne, ak ju po minútke nájdete, vezmete, hneď sa na vás vrhne banda nemŕtvych a zdochínate rovnako ako predtým), ale Dead Horde má aj svoje klady. Ak sa predsa len chcete trápiť s hrou, prekvapí je pomerne široký rozsah, menej už fakt, že ukladanie pozície na checkpointoch si hra pamätá len do momentu, kedy ju neopustíte. Dokonca po prejdení do menu sa hra nepauzne a náhodne pobehujúci nemŕtvi vás dorazia skutočne kedykoľvek. Ale nevadí, strieľanie zombíkov je v móde a keby bola zápletka prezentovaná rozumnejšie a nie ako malému decku niekoľkými vetami pred misiou, neprotestovali by sme. Potešila nás možnosť kooperácie s inými hráčmi, ovládateľné vozidlá (a to sú potom len jatky) a virtuálny obchodík, v ktorom si vylepšujete svoju zbraň.

Inak však Dead Horde nemá čím zaujať. Nepriatelia sú hlúpi, veď ide o zombíkov, prostredie bežné, ničím výnimočné a samotné hranie príliš rýchlo únavne monotónne. Nápad nie zlý, prevedenie sa dá zniesť, avšak hre presne ten aspekt, ktorý vás drží pri hraní a nepustí.