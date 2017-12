Matematika lásky: čo internet a porno hovoria o našich túžbach a vzťahoch

Prečo muži hľadajú na internete penisy a koľko sexu majú používatelia iPhonu. Všetko, čo o nás hovorí internet.

1. okt 2011 o 0:00 Tomáš Ulej

Čo poviete cudzím ľuďom, keď sa vás opýtajú na váš sexuálny život? Drvivá väčšina z nás nič, no keď psychológ Keneth Gergen v roku 1973 zatvoril skupinu mužov a žien do dokonale tmavej miestnosti so zárukou, že sa nikto z nich už s nikým z nich nikdy nestretne, udiala sa zaujímavá vec: už po pár minútach rozhovoru sa väčšina z nich začala obchytkávať, viac ako polovica sa začala objímať a tretina bozkávať.

Nepresné výskumy

Celé dvadsiate storočie sa vedci snažia získať údaje o ľudskej sexualite, no vždy zápasia s rovnakým problémom: informácie z dotazníkov sú nepresné, lebo ľudia výskumníkom málokedy povedia úplnú pravdu. No čo ak je riešením práve dokonalá anonymita? Na konci dvadsiateho storočia ju miliardám ľudí na celom svete poskytol internet. Erotické stránky sa stali neoddeliteľnou súčasťou webu (je ich na webe viac ako miliarda) a ľudia stránkam vyhľadávačov vďaka svojej anonymite začali hovoriť ešte oveľa viac, ako by povedali svojim najbližším.

Hriešne myšlienky

„Prvýkrát v dejinách sme dostali prístup k dátam, ktoré opisujú tie najtajnejšie túžby a predstavy ľudstva,“ tvrdia psychológovia Ogi Ogas a Sai Gaddam. Ich kniha - Billion Wicked Thoughts (Miliarda hriešnych myšlienok) - vyvolala túto jar veľký rozruch, lebo sa ako prvá v dejinách na sex a medziľudské vzťahy pozrela nie cez experimenty, nie cez dotazníky - ale cez výskum internetového porna.

Ogas a Gaddam zozbierali miliardu krátkych reťazcov, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov, štatistiky o miliónoch pornografických stránok, reklám a množstvo ďalších informácií, ktoré ľudia o sebe prezradia, keď na internete sledujú porno - a vytvorili nad nimi analýzu. Zozbierali tak údaje o sexuálnych túžbach sto miliónov rôznych ľudí a ide dosiaľ zrejme o najväčší výskum sexu v dejinách ľudstva.

Ako je to naozaj

Myslíte si, že mužov naozaj zaujímajú chudé ženy? „V skutočnosti muži vyhľadávajú trikrát viac tučné ženy ako chudé a zodpovedá tomu aj množstvo pornografických webov špeciálne venovaných tejto skupine žien,“ píšu vedci. A s vekom je to podobne: čakali by ste, že sa všetkým páčia mladé ženy? Takmer rovnaké množstvo mužov vyhľadáva staršie ženy. Len na ilustráciu, tvrdia Ogas a Gaddam, druhým najvyhľadávanejším slovom na najväčšej pornostránke je slovo „mum“ (matka).

Čo hľadajú muži viac - mužské alebo ženské pohlavné orgány? Asi by ste čakali, že ženské. Správna odpoveď: je to úplne rovnako (obsesia penismi u mužov podľa vedcov súvisí so zdedeným pravekým kultom muža, ktorý akúkoľvek sexuálnu predstavu vzťahuje na svoj pohlavný úd).

Dvadsať predstáv

Koľko túžob a prianí stačí na to, aby nasýtilo väčšinu ľudstva? Odpoveď: stačí 20 rôznych druhov výrazov (napríklad veľké prsia - tretie najžiadanejšie, neverné manželky - piate a p.) a obsiahnete túžby vyše osemdesiatich percent ľudí. Ktorá sexuálna predstava je najzaujímavejšia pre ženy? Vzťah s dvoma mužmi naraz.

Porno krásne ilustruje aj rozdiel medzi mužskou a ženskou sexualitou, tvrdia vedci - kým muži hľadajú v sexualite objekty (prsia, zadok, a p.) a silne preferujú videá, ženy hľadajú príbehy (erotické poviedky), ich predstavy sú pritom oveľa komplikovanejšie. „Mužom väčšinou stačí predstava krásnej ženy, pre väčšinu žien krásna tvár alebo dokonalé telo samy osebe vôbec nefungujú. Musia byť za tým emócie.“ Plus sexuálne preferencie žien sa menia vekom, kým u mužov zostávajú približne nezmenené.

V skutočnosti je však na pornografických stránkach žien menšina - len dve percentá platieb za porno je z kreditiek so ženskými menami a medzi návštevníkmi tých bezplatných tvoria iba jednu štvrtinu.

Dokonalý partner

Deti sa zvyknú často pýtať rodičov, čo bol hlavný dôvod, ktorý rozhodol o tom, že sa vzali. Každý ich má iné a žiadna takáto rada neplatí univerzálne, ale predstavte si, že by ste sa mohli opýtať naraz desiatok tisícov fungujúcich párov. Čo myslíte, čo by povedali?

OkCupid.com je tretia najväčšia americká zoznamka s miliónmi používateľov. Funguje tak, že umožňuje ľuďom klásť otázky a na základe toho, či sa s vašimi odpoveďami zhodujú, sa vás potom pokúša dať dokopy. Väčšina ľudí si myslí, že im o druhom najviac povie otázka „veríš v Boha?“, no výsledky hovoria niečo celkom iné.

Keď autori zoznamky zobrali profily 32-tisíc partnerských vzťahov, ktoré vďaka nej vznikli, zistili, že úplne najčastejšie sa fungujúce páry zhodujú v tom, ako odpovedali na otázku - a teraz sa podržte: „Máš rád(a) horory?“ A nasleduje otázka: „Cestoval si niekedy po krajine sám?“ Tretia je ešte šokujúcejšia: „Nebola by zábava vykašľať sa na všetko a začať žiť na lodi?“

„Až tretina dlhoročných párov sa zhodla v odpovedi na všetky tri z týchto odpovedí,“ píšu autori.

Podľa nosa poznáš...

Metóda, ktorou na tieto výsledky prišiel OKCupid, sa volá data mining, a funguje tak, že sa v údajoch o miliónoch ľudí snaží nachádzať súvislosti, ktoré ináč nie sú zjavné. Tak sa dá prísť k mnohým vyslovene prekvapivým zisteniam.

Napríklad: čo sa treba opýtať, ak chcete zistiť, či je druhý človek naklonený sexu už na prvom rande? Podľa štatistík státisícov ľudí na OKCupid je najsprávnejšia otázka: „Máš rád pivo?“ Odpovede na tieto otázky sú u väčšiny ľudí v zhode. A ak sa opýtate človeka, či mu prekáža, ak ľudia robia chyby v gramatike, a on povie nie, máte šancu 2:1, že je veriaci. Keď vám povie, že má rád skôr jednoduchých nekomplikovaných ľudí, máte 70-percentnú šancu rovno vedieť aj to, že je konzervatívec.

A potom napríklad, že používatelia telefónu iPhone majú oveľa viac sexu ako tí, ktorí používajú Android, alebo že ak použijete pri fotení blesk, vyzeráte pre ľudí oveľa menej atraktívne.

Sex a iPhone

Internet by sme mali na analýzu ľudského správania a sexuality využívať oveľa viac, tvrdia Ogas a Gaddam, žiaľ, doteraz sa to udialo len minimálne. Prečo? „Nemôžete povedať kolegom - robím výskum, tak idem teraz až do konca pracovného času pozerať gay porno. Neverím ani, že by na niečo také niekto niekedy udelil grant,“ povedal Ogas v rozhovore pre Salon.com.