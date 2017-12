Hanbaté ragby pre úplných analfabetov. Päť najlepších videí týždňa

Odpísané počítačové škatule aj ženy, ktoré tak akosi vysvetľujú pravidlá ragby. Také boli tento týždeň najpopulárnejšie videá na sociálnych sieťach.

1. okt 2011 o 11:45 Tomáš Prokopčák

Floppymusic

Zaujímavá muzika sa dá robiť na hocičom. Napríklad aj na tých hnusných škatuľkách, ktoré sme milovali aj napriek ich otrasnému vrčaniu a skuvíňaniu. Keby sme tak vtedy vedeli, na čo všetko sa dajú použiť

video //www.youtube.com/embed/yHJOz_y9rZE

Ulica má talent

Nemáme radi slovenské (československé) talentové súťaže – pretože sú, ako to povedať diplomaticky... nudné. Internet pritom ponúka podobných talentov habadej. Stačí len trošku hľadať.

video //www.youtube.com/embed/LXO-jKksQkM

Fontánkovanie

Je to taký zvláštny fenomén: turisti prídu do nejakého cudzieho mesta a namiesto toho, aby si išli pozrieť niečo naozaj hodnotné, postávajú pred gýčovými fontánkami. Aj keď je otázne, čo hodnotné by si človek mohol pozrieť v Las Vegas. Ale tieto decká s odkazom na fontánu v Bellagiu sú aspoň milé.

video //www.youtube.com/embed/QavQGv036eU

Plyšová choreo

Ak už rozprávame o milých veciach. Premýšľali ste niekedy, čo robí vaše dieťa s plyšovými medvedíkmi v izbe za zavretými dverami?

video //www.youtube.com/embed/2YpOw8o34BM

Pravidlá športu

Všetkým politicky korektným priaznivcom genderovej problematiky sa za nasledujúce video ospravedlňujeme. Je hlúpo šovinistické a rodovo stereotypné. Toľko povedané byť muselo. A my ostatní možno konečne „pochopíme“ tie pravidlá rugby.