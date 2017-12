Hudba cez iTunes je u nás drahšia ako v USA

Apple v stredu odomkol svoj obchod iTunes pre Slovensko. Zatiaľ ponúka 18 miliónov skladieb a 400-tisíc kníh.

BRATISLAVA. Nakupovanie muziky, kníh, ale aj filmov cez službu iTunes bolo u nás možné aj pred tým, ako ju Apple v stredu oficiálne predstavil aj pre náš trh.

Ľudia za obsah platili, no účty mali registrované na vymyslenú adresu, napríklad v Spojených štátoch. Platili cez darčekové poukážky iTunes, ktoré fungovali na princípe dobíjania kreditu.

Takto využívali najčastejšie iTunes USA, ktorý obsahuje najväčšie množstvo hudby a na rozdiel od Slovenska tu nájdeme aj filmy a seriály.

Od stredy je v iTunes možné nakupovať oficiálne, aj cez slovenskú platobnú kartu. Dostupná je hudba aj knihy.

Ceny vyššie ako v USA

Okrem zahraničných interpretov ponúka iTunes aj slovenských. Kúpiť sa dá Jana Kirschner, Rytmus, Desmod či Horkýže Slíže.

Medzi najsťahovanejšiu muziku patrí od stredy pieseň Set Fire to the Rain britskej speváčky Adele a Technotronic Flow od Rytmusa a Mad Skilla. Medzi najsťahovanejšími albumami je aj výberovka V dobrej viere od skupiny Horkýže Slíže.

Ceny však Apple upravil v prospech hudobníkov a vydavateľov. Napríklad kým vybraný album vyjde v Spojených štátoch 12,99 dolára, čo je v prepočte podľa aktuálneho kurzu 9,60 eura, zo Slovenska zaň zaplatíte 11,90 eura.

Existujú však aj výnimky. Napríklad album Nevermind od Nirvany v deluxe verzii vyjde cez americký iTunes 44,99 dolára, na Slovensku stojí rovnakú sumu v eurách.

Napriek úpravám cien je iTunes výhodný. Album „21“ britskej speváčky Adele s hitom Someone Like You stojí 8,99 eura. Cez internetový obchod ho zoženiete za viac ako 16 eur, v kamennej predajni zaň zaplatíte aj dvadsať eur.

Sťahovanie asi neovplyvní

Aj keď Apple napísal licenčné podmienky pre tunajší iTunes po slovensky, celý program a zákaznícka podpora sú v angličtine.

„Určite to zvýši záujem o hudbu cez internet, no objem takzvaného nelegálneho sťahovania iTunes neovplyvní,“ myslí si šéfredaktor IT portálu Živé.sk Filip Hanker. Otvorenie iTunes pre Slovensko posilní podľa neho rôznorodosť zdrojov, odkiaľ ľudia hudbu na internete čerpajú.

S tým súhlasí aj marketingová manažérka Forzy Music Zuzana Kostelníková. „Uvidíme, ako to dopadne, prvotné nadšenie tu je, ale až čas ukáže, ako tento systém bude fungovať,“ mieni. Forza u nás zastupuje veľké vydavateľstvá Warner a Sony Music.

„Za morom sú ľudia ochotní za hudbu utratiť pár centov, u nás sú už deti presvedčené, že čo je na internete, to je zadarmo,“ hovorí Kostelníková. Pripomína, že postavenie digitálnej hudby sa každoročne posilňuje.

Príležitosť pre umelcov

Príchod iTunes môže zmeniť aj spôsob distribúcie hudby pre menšie kapely a hudobníkov, ktorí nemajú vydavateľa. Cez iTunes môžu osloviť ľudí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Predaj hudby však nie je zadarmo. Na webe existujú distribučné služby, napríklad CD Baby, SongCast či TuneCore, ktoré si účtujú rôzne poplatky.

Napríklad TuneCore ponúka distribúciu pesničky za necelých desať dolárov, distribúcia celého albumu vyjde na necelých 50 dolárov.

Ak by umelec cez iTunes ponúkol jednu skladbu za 99 eurocentov a na distribúciu by použil portál CD Baby, dvetisíc stiahnutí by mu podľa portálu The Cynical Musician prinieslo zhruba 1160 eur. Na predaji jedinej skladby by tak zarobil 57 eurocentov.

Obdobnú službu ponúka aj konkurenčná spoločnosť Microsoft. Určená je pre sériu MP3 prehrávačov Zune HD, smartfóny so systémom Windows Phone 7 a hernú konzolu Xbox 360. Ponuka nie je obmedzená len na hudbu, ale obsahuje aj filmy a seriály.

Službu iTunes je možné používať aj bez zariadenia od Apple, ale v tom prípade sa jedná len o čiastočné využitie jej potenciálu. Zakúpené skladby sú chránené proti kopírovaniu a do bežných prehrávačov ich neprenesiete. Počúvať hudbu tak môžete len v počítači.