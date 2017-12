Prežite katastrofu s I Am Alive

Spočiatku nesmierne ambiciózny projekt I Am Alive od spoločnosti UbiSoft sa začal vytrácať z očí verejnosti, istý čas sme dokonca polemizovalo o tom, že je zrušený, napokon sa objaví.

30. sep 2011 o 11:40 Ján Kordoš

Nebude to tak jednoduché, okrem zdevastovaného mesta mu polená pod nohy budú hádzať i ľudia priživujúci sa na preživších - banditi. Niekedy bude hlavný hrdina lovenou zverou, inokedy i on lovcom. Vyzerá to nádejne, uvidíme ako napokon projekt od UbiSoft Shanghai zaboduje na hernej scéne. Trochu nás mrzí absencia PC verzie, ktorá by sa napríklad na Steame istotne nestratila.

video //www.sme.sk/vp/22130/

Zdroj: Shacknews