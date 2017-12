Sťahujte zadarmo skvelú adventúru Broken Sword: Shadow of the Templars

Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. A keď má ten žrebec meno Broken Sword: Shadow of the Templars, tak aj slušne poďakuj.

30. sep 2011 o 10:15 Ján Kordoš

Milovníci starších hier túto internetovú stránku istotne poznajú, nájdu tu desiatky až stovky starších titulov za mrzký peniaz, pričom digitálny distribučný kanál ponúka aj bonusy ako virtuálny manuál či soundtrack k mnohým titulom. A samozrejme všetky hry spustíte na nových operačných systémoch bez akejkoľvek inštalácie iných programov.

GOG.com sa takto rozhodli osláviť 6 miliónov stiahnutí a ponúkajú všetkým milovníkom dobrodružných hier adventúrnu klasiku z roku 1996, ktorá bola minulý rok prerobená a mierne rozšírená do Director's Cut verzie. Preto ak ste na GOG zaregistrovaní (čo by ste byť mali), okamžite sťahujte a vy ostatní si pozrite portfólio tejto digitálnej distribúcie a ak máte radi staršie hry, ťažko odoláte. Čas máte do zajtra, potom akcia na free verziu Broken Sword: Shadow of the Templars končí.

Zdroj: Shacknews