Taikonauti dostali nebeský palác

Komunistická krajina poslala do vesmíru prvú vesmírnu stanicu. Chce testovať spájanie modulov.

29. sep 2011 o 16:19 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Bolo to trištvrte hodiny neistoty. Desať minút po štarte sa ocitla na odvrátenej, tmavej strane a solárne panely nedodávali energiu. Technikom a inžinierom na zemi tak trvalo ďalšiu polhodinu, kým skontrolovali všetky funkcie.

Až potom získali istotu, že prvá čínska vesmírna stanica, automatické laboratórium Tiangong-1 krúžiace viac než tristo kilometrov nad povrchom planéty, funguje.

Komunistická krajina vo štvrtok vystrelila do kozmu svoj vesmírny modul: testovaciu vesmírnu stanicu určenú na ďalšie skúšky. Štát, ktorý len ako tretí v histórii dokázal dopraviť do vesmíru človeka, tak pokročil vo svojej snahe vrátiť taikonautov na Mesiac.

Testovacia stanica

Čínsky vesmírny program nebral dlho nik vážne. Keď sa však krajine podarilo v roku 2003 dostať do kozmu Jang Li-weja na palube vesmírnej lode Šen-čou 5, odborná i laická verejnosť spozorneli.

Medzičasom taikonauti absolvovali prvú prechádzku v otvorenom vesmíre a predstavitelia čínskeho vesmírneho programu začali hovoriť o stanici a návrate na Mesiac.

Ruská technológia?

V čase, keď Spojené štáty ostali bez lode schopnej dopraviť astronautov čo i len na ISS, to môže znieť ako dobrá správa. Faktom však je, že Čína - aj keď zrejme vychádza z ruských technológií - ani dnes nemá nosné rakety podobne silné ako tie, ktoré používal program Apollo. Aj vesmírna stanica Tiangong-1 je vlastne drobček.

Desaťmetrový modul, ktorý do kozmu vyniesla nosná raketa Dlhý pochod II, je však len testom. Má slúžiť najmä na odskúšanie spájania s inými modulmi: prvá z takýchto misií, Šen-čou 8 by sa mala so stanicou spojiť začiatkom novembra. Pri jednom z ďalších dvoch testov poletí aj posádka. Čína dokonca vraví o prvej žene.

Tiangong-1 je predvojom podstatne väčšej, šesťdesiattonovej kozmickej stanice, ktorú krajina plánuje do konca desaťročia. Aj tá však bude ľahšia ako americký Skylab zo sedemdesiatych rokov. S medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS sa Tiangong-1 ani jej nástupca či nástupcovia porovnávať nedajú.

Cesta na Mesiac

Čínskym cieľom je však čosi iné. Komunistický štát má ambíciu pristáť na Mesiaci.

„Tieto technológie totiž môžeme použiť na pristátie na Mesiaci a skúmanie vzdialeného vesmíru,“ priznala pre denník China Daily Wu Pching, hovorkyňa čínskeho projektu pilotovaných vesmírnych letov.