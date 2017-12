Syndicate už vo februári 2012

O akčnom projekte Syndicate od Starbreeze Studios zatiaľ toho mnoho nevieme. Ale napríklad už dátum vydania.

29. sep 2011 o 19:00 Ján Kordoš

A Syndicate sa dočkáme v priebehu budúceho roku pre PC, Xbox 360 a Playstation 3. Na rozdiel od takého UbiSoftu napríklad v EA nehádžu PC za chrbát a vydávajú všetky hry pre všetky platformy v rovnakom termíne. Teraz však už vieme viac. Tak napríklad to, že Syndicate vyjde pre všetky platformy 21. februára 2012.

Pomerne skorý termín na to, že o hre toho nebolo mnohé povedané a gameplay je pre širokú verejnosť tajomstvom. Možno je to tak i lepšie a môžeme sa tešiť na jednotlivé momenty hrania, ktoré prekvapia. Podobný postup mohli pokojne použiť v Irrational Games pri prvom Bioshocku a boli by sme nesmierne nadšení. Veríme, že Electronic Arts bude svoje želiezko v ohni ešte poriadne propagovať, času je na to zatiaľ podľa nich dosť.

