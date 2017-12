Za rozšírenia konzolového Zaklínača 2 sa bude platiť, PC hráči nemusia

Poľskí vývojári z CD Projekt RED boli doposiaľ k PC hráčom neuveriteľne štedrí. Aj to tak ostane.

29. sep 2011 o 17:45 Ján Kordoš

Navyše bol všetok bonusový obsah a nové úlohy úplne zdarma. Všetky DLC sú pre herné konzoly spoplatnené a pripravovaná verzia Zaklínača 2 pre Xbox 360 na tom nebude inak. Adam Badowski z CDR potvrdil, že DLC pre PC (to aby ste mali skratiek plné zuby) zostane samozrejme zadarmo, no nebude to platiť pre konzolovú verziu, hoci to nemali v pláne. Dôvodom sú pravidlá Microsoftu, ktoré musia dodržiavať.

Nechcú zo svojich projektov, za ktoré hráči už raz zaplatili, robiť dojné kravy a zarábať na bonusovom obsahu, avšak zadarmo si DLC užijú len PC hráči. Tí mali obavy zo spoplatnenia rozšírení po správe o platenom DLC pre xboxovú verziu. CD Projekt RED túto informáciu uviedol na pravú mieru.

Zdroj: Shacknews