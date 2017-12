Detektívka L.A. Noire pre PC dorazí v novembri

Vynikajúcej detektívky L.A.Noire od Team Bondi / Rockstar sa napokon dočkajú aj PC hráči.

29. sep 2011 o 14:45 Ján Kordoš

Riešenie pestrých prípadov v noir štýle má grády, ale o tom sa môžete dočítať i v našej recenzii konzolovej verzie. Rockstar teraz prezradil viac o konverzii pre osobné počítače, ktorá sa na trhu objaví v priebehu novembra tohto roku. O PC verziu sa stará Rockstar Leeds, ktoré je známe skôr PSP verziami hier ako GTA: Vice City Stories, GTA: Liberty City Stories, The Warriors, Manhunt 2 a iné.

L.A.Noire pre bude mať výrazne vylepšené grafické spracovanie: zvýši sa rozlíšenie a detailnosť textúr, pribudne podpora NVIDIA 3D Visions a ovládanie bude upravené pre klávesnicu. A veríme, že i myš. Súčasťou balenia PC verzie, ktorá má podtitul Complete Edition budú kódy na stiahnutie ďalších prípadov, ktoré boli pre konzoly spoplatnené. Ide o nasledovné rozšírenia: "Nicholson Electroplating", "Reefer Madness", "The Naked City" a "A Slip of the Tongue". Špeciálna traffic misia "The Consul's Car" bude automaticky súčasťou balenia hry.

Ešte máme pre vás hardvérovú špecifikáciu, ktorú hra vyžaduje k svojmu bezproblémovému chodu:

Operačný systém: Windows 7 / Windows Vista Service Pack 1 / Windows XP Service Pack 3

Procesor: Intel Dual Core 2.2 GHz (min.) až Quad Core 3.2 GHz / AMD Dual Core 2.4 GHz (min.) až Quad Core 3.2Ghz

RAM: 2 GB až 8 GB

HDD: 16GB

Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 GT 512 MB (min.) až NVIDIA GeForce GTX 580 1536 MB / Radeon HD 3000 512MB (min.) až Radeon HD 6850 1024MB

