Quantic Dreams znovu exkluzívne pre Sony

Tvorcovia Heavy Rain sa ďalším projektom znovu upísali Sony.

29. sep 2011 o 13:20 Ján Kordoš

Heavy Rain si kúpili viac než dva milióny hráčov, a to napriek dlhoročnému vývoju a exkluzivite stačilo k tomu, aby sa uznávaní vývojári (Fahrenheit, Omicron: The Nomad Soul) zaviazali Sony so svojim ďalším projektom. Sony tak získalo pod svoje krídla ďalšieho veľkého koňa a môže sa tešiť na príbehovú hru, kvôli ktorej si mnohí kúpia i konzolu od Sony.

Zatiaľ sa o tejto novinke nič bližšie nevie. Šéf vývojárskeho štúdia, David Cage, prehlásil, že pôjde o projekt po stránke hrateľnosti postavený na základoch Heavy Rain, avšak chcú ho posunúť ďalej, niekam inam. Čo si pod tým máme predstaviť, pri Quantic Dream skutočne tuší málokto. Dokonca sa uvažovalo aj o tom, že sa vývojári vrhnú na Heavy Rain 2, avšak Cage túto myšlienku zavrhol a znovu chce aspoň v rámci možností experimentovať s atmosférou a hrateľnosťou.

Zdroj: Shacknews