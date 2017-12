Zelda oslavuje 25. rokov zadarmo uvoľneným dielom Four Swords

Séria The Legend of Zelda oslavuje 25 rokov. Nintendo dalo diel Four Swords pre hráčov zadarmo na DSiWare.

29. sep 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 oslavuje 25 rokov. V hernom svete ide o pokročilý vek a Nintendo sa rozhodlo osláviť toto krásne jubileum spoločne s hráčmi. Japonský gigant uvoľnil pre DSiWare zadarmo vylepšenú verziu The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition. Môžete si ju stiahnuť, avšak urobte tak čo najskôr, pretože ide o časovo obmedzenú akciu. Podobne ako originálne Four Swords obsahuje aj výročná edícia kooperatívny režim pre štyroch hráčov, no zároveň bol pridaný špeciálny singleplayerový mód. Po úspešnom dokončení príbehu sa vám otvoria nové možnosti a schopnosti pre hrdinu a o znovuhrateľnosti vám teda nemusíme nič viac písať. Podobným spôsobom oslavujeme s hernými legendami radi. Zdroj: Shacknews