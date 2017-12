Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2) - posledné kúzlo

Séria o mladom kúzelníkovi s jazvou v tvare blesku na čele je fascinujúca. Nielen pre samotný príbeh v knižnej podobe, ktorý je napísaný pútavo pre všetkých bez obmedzenia veku.

Vývoj postáv, ich rast a zmeny si - napriek mnohým obmedzeniam - vychutnáte hlavne vo filmoch a hrách. To, že čitatelia starnú spoločne s príbehom, sa odráža i na zmenách samotného herného žánru. Siedmy diel je podobne ako film rozdelený na dve časti. Prvú sme si rozobrali pred necelým rokom, hodnotenie Part 2 prichádza teraz. Nadšením rozhodne nehoríme, základnou otázkou ostáva, či bolo skutočne nutné príbeh nasilu rozdeliť.

Z počiatočných plošinoviek cez otvorený rozprávkový svet sa nám séria pomaly presunula do žánru akčných hier z pohľadu tretej osoby. Fanúšikovia Harryho Pottera vyrástli a miesto infantilného zbierania lentiliek treba trochu toho strieľania. Žiadne potoky krvi na scéne nenájdete, no známe herné prvky z “dospelejších” hier áno. Prirovnanie ku Gears of War poslednému Potterovi jednoducho sadne ako uliate. Postavičku vidíte z pohľadu tretej osoby, kamera cupitajúca vám za ramenom sleduje dianie vôkol vás. Ovládanie je rovnako nemotorné a pohyb pomalší, prútik by sme mohli nahradiť rotačným guľometom a modré flusance nábojmi. Miesto Harryho zas svalovca, voldemortvcov vymeníme za mimozemšťanov a mali by sme tu klasickú strieľačku, v ktorej o nič nejde, bežíte vpred a strieľate po všetkom, čo si na vás dovoľuje. Vystriedate niekoľko postáv, kúzel je za jednu hrsť, používať však budete len dve-tri a všetko to je až zúfalo naskriptované.

Nepochopte nás zle. Nie, že by sme od tohto divadielka trvajúceho tak 4 hodinky znechutene vstávali a do pobehovania, ukrývania sa za prekážky a flusania modrých kúziel vyslovene nútili. Len nám celé dianie na obrazovke prišlo ako neuveriteľne lineárne, šité horúcou ihlou a ak nepoznáte dôkladne príbeh i nezmyselné. Tvorcovia si totiž povedali, že vás do diania nijako nezasvätia. Prečo aj? Part 2 si zrejme kúpia tí, ktorí majú i jednotku a keďže ide o posledný diel ságy, asi už vedia, koľká bije. Vysvetlené nemáte skutočne nič, zahráte si dôležité scény z filmu / knihy. Vyslovene ako zápor to brať nemôžeme, poukázať na to však už áno.

Hranie ako také vyzerá nasledovne: bežíte s postavou, vyberiete kúzlo, namierite na nepriateľa, počkáte na presnejšie zameranie (rozptyl streľby je príšerný), vyflusnete zopár modrých projektilov, panák padne a vy idete ďalej. Ak je nepriateľských panákov (druhov je asi tak šesť, takže rôznorodosť protivníkov medzi klady hry nezaradíme) viac, je lepšie sa ukryť za prekážku. Ako v Gears of War. A milióne ďalších strieľačiek. Spoza tohto úkrytu tak môžete len trošku vystrčiť gebuľu a prútik, takže nepriateľ do vás už nenapáli plnú dávku. Za prekážkami sa vám rýchlejšie dopĺňa zdravie, a teda pobehujete sem a tam, kryjete sa a keď vykynožíte všetkých protivníkov respawnujúcich sa zo vzduchu, zostane ticho, môžete bežať znovu dopredu, pokým neprejdete neviditeľnou hranicou a všetko okúsite nanovo. Naskriptované je absolútne všetko, hranie je ako z rýchlika, postupujete neustále vpred a znovu len strieľate ako o dušu. Protivníci sú niekoľkých druhov, kúzla meniť v podstate nemusíte, sú to len odnože strelných zbraní so zmenami v kadencii, účinnosti, presnosti a podobne. Logické rébusy tu nenájdete žiadne.

Technické spracovanie nepatrí k najhorším, rozhodne vyčnieva nad hernou produkciou podľa filmových predlôh. Samotné prostredie je vymodelované vcelku príjemne, len niekedy pôsobí až príliš umelo, interaktivita s objektmi neexistuje. Pohyby postáv majú do dokonalosti ďaleko, ale mali sme možnosť vidieť i iné slávnosti epileptických záchvatov. Niektoré modely postáv a hlavne tváre sa podarili, pri iných sme strúhali kyslé grimasy, Hermiona podstúpila operáciu tváre a na kráse jej to teda vôbec nepridalo. Kladne musíme ohodnotiť zvukovú stránku hry. Hudba je vynikajúca, podfarbuje napínavé situácie, filmový charakter dodáva jednotlivým scénam šmrnc. Zvukové efekty sa príliš nevytiahli, no na druhú stranu znie všetko, čo má a dabing rozhodne nie je zlý. Hlavní protagonisti sa snažia meniť zafarbenie hlasu, nerapkajú vety nasilu, jednoducho vysoký štandard, ale kto si to dnes všimne a dá na to dôraz pri celkovom hodnotení, ak je hra zúfalo krátka (challange mód s výzvami nerátame) a umelá inteligencia protivníkov je na úrovni tej najpevnejšej a najodolnejšej strešnej krytiny?

Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 nie je žiadnym zázrakom. Hrá sa priemerne - ako klasická strieľačka, len v nej ovládate známe postavičky. Záporom je dĺžka (respektíve zúfalá krátkosť), AI a neuveriteľne lineárny priebeh bez špeciánych bonusových predmetov k nachádzaniu, variabilných zbraní či nepriateľov. Zmysel rozdelenia oboch (herných) častí nechápeme, pýtať si za každú plnú sumu je tak trochu na hlavu. A práve to berieme ako obrovský zápor. Keby majitelia prvej časti dostali tú druhú zadarmo, prípadne za minimálnu sumu, malo by to zmysel. Takto ide o ďalší zo zbytočných projektov podľa filmovej / knižnej predlohy, ktorý doplatil na krátku dobu vývoja. Potterov svet by si zaslúžil skutočne epické dobrodružstvo mapujúce všetky knihy, nie len takýto bezvýznamný šplech. Aby bolo dielo dokonané, lokalizáciu aspoň do češtiny tentoraz budete hľadať márne.