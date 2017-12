Rozšírená verzia animovaného traileru k Assassin's Creed: Revelations

UbiSoft uvoľnil rozšírenú verziu animovaného traileru z hernej výstavy E3 2011 k svojej akčnej hre Assassin's Creed: Revelations.

29. sep 2011 o 9:15 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/22115/

Dátum vydania hry je pre severoamerický trh naplánovaný pre všetky platformy (PC, Xbox 360 a Playstation 3) na 15. novembra, európski hráči si pár dní počkajú, pravdepodobne do 18. novembra. Uvidíme ako sa Revelations presadí v rebríčkoch predajnosti (o kvalitu sa neobávame) po príchode tohtoročných hitov ako The Elder Scrolls V: Skyrim (11. november) a Call of Duty: Modern Warfare 3 (8. november).

Zdroj: Fileshack