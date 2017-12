Unreal Engine 4 asi až v roku 2014

Spoločnosť Epic Games má v pláne vydať novú verziu svojich vývojársky nástrojov zrejme až v roku 2014.

28. sep 2011 o 15:10 Ján Kordoš

Ďalšie informácie by mali byť oznámené čoskoro, avšak vzhľadom na to, že žiadna z nových konzol zatiaľ ešte predstavená nebola, budú novinky medzi hráčov prúdiť pozvoľna. Súčasne využívaná verzia Unreal Enginu 3 sa po prvýkrát predstavila v hrách od Epicu: Gears of War a Unreal Tournament III. Odvtedy bol tento motor hier využitý v mnohých projektoch, jeho licenciu využilo viacero spoločností ako napríklad aj poprední vydavatelia 2K Games, Activision, EA, UbiSoft, THQ či Sony a Microsoft. Kompletný zoznam hier bežiacich na UE3 si môžete pozrieť napríklad tu.

Súčasná generácia už doslova (minimálne pri PC hrách) melia z posledného, bola vytváraná tak, aby naplno využívala dvojjadrové CPU. Sweeeny podotkol, že so zvyšujúcim sa počtom jadier procesorov a ich využitiu budú potrebné nové vývojárske nástroje. Budúcnosť technického spracovania vidí v priblíženiu sa filmovej kvalite vizuálnej stránky hier.

Zdroj: Shacknews, IGN