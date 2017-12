Únia preverí rýchlosť internetu. Hľadá 10-tisíc dobrovoľníkov

Na rýchlosti internetových prípojok si chce posvietiť Európska komisia. Hľadá 10 tisíc internetistov, ktorí budú vo svojich domácnostiach tri roky prevádzkovať meracie zariadenie. To odhalí podvody a zavádzanie zo strany poskytovateľov internetu.

28. sep 2011 o 8:30 Milan Gigel

Princíp je jednoduchý. Partnerská firma SamKnows rozošle tisíckam dobrovoľníkov zariadenie, ktoré sa pripojí medzi smerovač a domácu sieť. To bude v hodinových intervaloch uskutočňovať testy prípojky prenosom dát z populárnych svetových serverov. Informácie sa budú priebežne vyhodnocovať na serveroch prevádzkovateľa a výsledky sa dozvie celý svet.

Tajomným zariadením s názvom "whitebox" nie je nič iné, ako internetový smerovač so špeciálnym softvérovým vybavením, ktorý je nastavený do funkcie mostu (bridge). Kým káblové pripojenie sprostredkuje aby mal prehľad o toku dát do siete používateľa, WiFi spojenia so smerovačom bude iba pasívne monitorovať. To všetko pre to, aby svoje merania spúšťal v čase, keď je prípojka nevyužitá.

Odhaduje sa, že pri meraní sa mesačne prenesú približne 4 gigabajty dát. Tri smerom z internetu k používateľovi a jeden smerom von. Cieľom projektu bude skontrolovať skutočné parametre pevných pripojení - DSL, optiky či koaxu. Merania, ktoré boli v minulosti uskutočnené rovnakou technológiou v Británii odhalili, že prípojky majú iba polovičnú priepustnosť v porovnaní s reklamami.

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, zaregistrujte sa na stránke samknows.eu.