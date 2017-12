V USA vznikne nové výskumné stredisko pre vývoj počítačových čipov

Washington 21. júla (TASR) - Skupina dvanástich najvýznamnejších svetových výrobcov súčiastok do počítačov s názvom International Sematech sa rozhodla vybudovať v americkom štáte New York svoje hlavné výskumné stredisko pre vývoj novej generácie počítačových čipov. Ústav vyrastie v priestoroch University of New York sídliacej v Albany.

Výstavba nového zariadenia si vyžiada 400 miliónov dolárov, pričom polovicu v priebehu nasledujúcich piatich rokov pokryjú dotácie štátu New York. Svoje nové sídlo si spoločnosť vybrala spomedzi viacerých ponúk na americkom, európskom a ázijskom kontinente.

International Sematech tvoria americké, holandské, nemecké a juhokórejské firmy ako aj podniky na ostrove Tajwan. Doterajším hlavným výskumným sídlom International Sematech je od roku 1988 University of Texas v Austine. Výskumný ústav pomohol v uplynulých rokoch tomuto mestu k hospodárskemu rozvoju.

Čipy v súčasnosti v automobiloch riadia asi 90 percent všetkých úkonov a v ostatných odvetviach približne 80 percent.