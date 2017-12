Rakúski hackeri zverejnili osobné údaje policajtov

Rakúska skupina internetových pirátov AnonAustria v pondelok zverejnila dátové súbory, ktoré podľa nej obsahujú mená, adresy a dátumy narodenia takmer 25 tisíc tamojších policajtov.

26. sep 2011 o 19:45 SITA

VIEDEŇ.

Informuje o tom portál verejnoprávneho rozhlasu a televízie ORF.at, podľa ktorého ide o formu protestu proti plánovanému zavedeniu preventívneho zhromažďovania údajov o telefonickej a internetovej komunikácii bežných občanov.

Nemenovaná hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie prezradila len toľko, že súbory sa týkajú "členov exekutívy", pričom nepochádzajú z databázy rezortu, ale "spolku blízkeho polícii". Samotní hekeri tvrdia, že zverejnené údaje v skutočnosti nezískali pomocou internetového útoku, ale boli im "prihrané".

Kontroverzné opatrenie vyžaduje od poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby zhromažďovali údaje o telefonátoch a internetových spojeniach všetkých občanov, ktoré si môžu v prípade potreby vyžiadať policajné orgány.

Napriek kritike má v Rakúsku vstúpiť do platnosti v apríli 2012. Viedeň so zavedením preventívneho zhromažďovania spočiatku váhala, hoci jej to prikazovala príslušná smernica Európskej komisie.

Brusel reagoval opakovaným napomenutím a následne aj žalobou na Európskom súdnom dvore. Konanie na podnet Írska a Slovenska sa skončilo začiatkom roka 2009 rozhodnutím v neprospech Rakúska, krajina však implementáciu ďalej odkladala s odôvodnením, že ide o zdĺhavý proces vzhľadom na potrebu zabezpečiť ochranu základných práv.