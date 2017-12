Zvodné modelky z Need for Speed: The Run

27. sep 2011 o 17:15 Ján Kordoš

Need for Speed: The Run. Hoci nám hra samotná zatiaľ príliš nešmakuje a obávame sa tak trochu nemastnej-neslanej hrateľnosti, dostaneme v príbehovej časti aspoň niečo pekné. Modelky Irina Shayk a Chrissy Teigen si ako najúspešnejšie modelky plaviek magazínu Sports Illistrated za rok 2011 "zahrajú" aj v The Run. Viac informácií o hre nájdete v našom preview. video //www.youtube.com/embed/T4xcmn8gsbs