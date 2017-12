Ako môžu byť neutrína rýchlejšie ako svetlo

Superrýchle neutrína sú možné a možno neprotirečia Einsteinovi. Ak platí exotická fyzika pripomínajúca sci-fi.

27. sep 2011 o 15:55 Tomáš Prokopčák

Predpokladajme, že sa nik nepomýlil a dáta sú správne. A predpokladajme, že neutrína vystreľované z urýchľovača Super Proton Synchrotron naozaj dosiahli rýchlosť rýchlejšiu ako rýchlosť svetla vo vákuu.

Čo s tým? A musíme odmietnuť názory Alberta Einsteina, zahodiť celú jeho špeciálnu a následne aj všeobecnú teóriu relativity a začať úplne od nuly? Alebo môžeme tento záhadný a možno aj historický objav do posteinsteinovskej fyziky nejako napchať?

Nová fyzika už jestvuje

Prvé správy a dohady to hovorili vcelku jednoznačne: ak to je pravda (a aj najväčší vedeckí optimisti radšej tvrdia, že to pravda pravdepodobne nie je), mali by sme prehodnotiť dnešnú fyziku. Musíme tiež vypracovať model, ktorého základným predpokladom bude čosi iné ako konečná rýchlosť svetla vo vákuu.

V skutočnosti sa to už stalo. Pravdou však je, sa jedná zväčša o dosť excentrické teórie, ktorým nielenže poriadne nerozumie široká verejnosť, ale niekedy ani samotní vedci. Tieto - nazvime ich hypotézy alebo zatiaľ teoretické konštrukty - trochu pripomínajú vedeckú fantastiku.

Hovoria o vesmíre, ktorý má viac ako štyri rozmery. Rozprávajú o neviditeľných strunách, ktoré kdesi tam vo svojej krpatosti kmitajú, vibrujú a skrúcajú sa aj s ďalšími rozmermi kozmu.

Naznačujú prítomnosť akýchsi membrán, pričom náš vesmír, to, čo nás obklopuje, je v skutočnosti len jednou z nich. V takomto svete by sa dali vysvetliť aj neutrína rýchlejšie ako fotóny. A teóriu relativity by sme odmietať nemuseli.

Upozorňuje na to fyzik Sascha Vongehr na vedeckom blogu Science 2.0. Predstavme si napríklad, že vesmír (všehomír je možno presnejšie slovo) vôbec nie ja takým, akým sa nám javí. Je len univerzom na jednej z membrán, a len na tejto membráne platia naše zákony: teda aj to, že nič s nenulovou pokojovou hmotnosťou nemôže letieť rýchlejšie ako svetlo.

No čo by sa stalo, ak by sme nejakým spôsobom v CERN-e spôsobili, že neutrína na malinkú chvíľku vyskočili z „našej" membrány, kratučko nabrali nadsvetelnú superrýchlosť a znovu spadli späť do nášho sveta? Vtedy by Eisteinove zákony platné na membráne neporušili, a zároveň by mohli prísť najmenej o 60 nanosekúnd skôr, ako vôbec mohli.

Ako to využiť?

Samozrejme, ak by sa tento teoretický konštrukt ukázal pravdivým, malo by to len ťažko predstaviteľné dôsledky. Už len presne vysvetliť, ako môže čosi opustiť našu membránu a ako sa naspäť vrátiť. Overiť to. A ešte vzrušujúcejšie: ako to môžeme využiť. Iste, pripomína to skôr sci-fi ako fyziku, ale tak by sa našim predkom javili aj smartfóny.

Fyzika je preto v posledných dňoch celkom zaujímavé divadlo. Je navyše zábavné sledovať, ako predbežné výsledky z talianskeho experimentu OPERA oživili pre širokú verejnosť často skryté vášne (ak nesledujete americký sitcom o vedcoch) medzi zástancami tradičnejších pohľadov a teoretickými fyzikmi, ktorí špekulujú nad exotickými svetmi zo strún a membrán. Pričom sa navzájom označujú za zaostalých hlupákov.