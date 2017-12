Borderlands 2 - kreslená pustina

Z máloktorého herného štúdia v súčasnosti srší optimizmus tak ako z Gearboxu. Jej šéf Randy Pitchford má obrovskú charizmu a keď rozpráva o svojich hrách s obrovským zanietením, veríte mu jeho nadšenie.

Sériu Brothers in Arms máme radi, hoci jej posledne oznámené pokračovanie vzbudzuje skôr rozpaky, no počkajme si radšej na túto paródiu druhej svetovej, keď sa ukáže v praxi. Od dôb prvých datadiskov k Half-Life ukázali, že akčné hry z vlastného pohľadu robiť vedia - a sú tomu i ďalšie dôkazy. Odhliadnuc od nie príliš podareného Duke Nukem Forever nám pred dvomi rokmi prichystali menšie prekvapenie: spojili strieľačku z vlastného pohľadu a akčné RPG.

A fungovalo to, prvé Borderlands bolo zaujmavým zjavom na hernej scéne, navyše vizuálne atraktívnym. Nie však pre fotorealistické spracovanie, od toho Borderlands na hony vzdialané. Komixový vzhľad s výrazným cel-shade efektom (čierne obrysy okolo objektov) bol jednoducho využívaný vo virtuálnych dobrodružstvách striedmo, v akčných hrách z vlastného pohľadu takmer vôbec, jedinou porovnateľnou alternatívou je XIII, no od jej vydania nás delí nejeden rôčik. Ale späť ku Borderlands, ktorého sa len tak mimochodom predali milióny kusov. Nedokážete si tento projekt predstaviť? Vezmite klasickú FPS, umiestnite ju na nehostinnú planétu, kde zelenú rastlinku uvidíte leda tak na vyblednutom obrázku. Za každého nepriateľa dostanete body skúsenosti, vylepšujete seba i zbrane, takže sú vaše ataky účinnejšie, nepriatelia stále odolnejší, zbierate výbavu a... a tej bolo tiež na milióny kusov, pretože o ich vytvorenie sa nestarali členovia vývojárskeho tímu, lež šialený generátor, ktorý ich vypľúval po desiatkach, takže bol takmer každý kúsok v podstate originálny. To, že väčšina bol hrdzavý šmejd už nebudeme spomínať.

To najdôležitejšie ale bolo, že sme sa bavili, v Gearboxe si splnili dlhoročný sen o skĺbení inak nemysliteľných žánrov a ono sa to aj predávalo, vyšli DLC, špeciálna GOTY edícia a ktovie čo ešte. Čo muselo logicky nasledovať? Pokračovanie! A máme tu Borderlands 2, avšak treba dodať, že zmeny nutné boli. Hre sme minule odpustili mnoho už len preto, že jednoducho bola iná a zábavná, hoci príbeh v podstate neexistoval, jednotlivé úlohy boli monotónne, prostredie pestrosťou nevynikalo a jednotliví hrdinovia k srdcu neprirástli zrejme nikomu, nijako sa neprejavovali. Randy teda uznanlivo prikyvuje hlavou, s úsmevom súhlasí a Borderlands 2 sa všetky tieto neduhy pokúsi odstrániť.

Znie to jednoducho, no omnoho náročnejšie je prevedenie. Ale keďže v Gearboxu rozumne počúvajú, vylepšenia vyznievajú skutočne zaujímavo. Minule boli hlavným lákadlom zbrane, avšak tentoraz sa veľkohubým prehláseniam v Gearboxe už radšej vyhýbajú. Znovu ich bude mnoho a zavalí nás obrovské množstvo, no keďže nás jedno rozdielne - a zanedbateľné - číslo v štatistikách pištolí pri rovnakej vizuálnej stránke z otupenia zbytočnosti nevyviedlo, vsadia tvorcovia na väčšiu pestrosť. Ďakujeme. Každý kúsok bude možné navyše vylepšovať, skladať a k tomu všetkému nám bude slúžiť eridium vylepšujúce vlastnosti, ktoré navyše funguje aj ako univerzálne platidlo na planéte Pandora. Nemalo by tak dôjsť k momentom, kedy sme zbrane striedali neuveriteľne rýchlo, pretože nová brokovnica bola o promile silnejšia, mala väčší dostrel a podobne, pričom väčšinu času sme sa brodili v nepoužiteľnom a zbytočnom šrote.

Veľmi dôležité taktiež bude, od ktorej frakcie budete mať zbraň v rukách, pretože jednotlivé strany používajú rôzne materiály a podobne. Bolo by bláznivé očakávať, že všadeprítomní banditi na vás vybehnú s technologicky vyspelými hračkami, ich zbrane predstavujú skôr zmes zázrakom pokope držiacej improvizácie. Zatiaľ čo ostatné - ehm, ehm - zbrane s trademarkom oficiálneho výrobcu sú lepšie, krajšie, silnejšie a drahšie. Na výber je hneď niekoľko predajcov, pričom môžeme očakávať i zadania úloh od nich, vďaka čomu dostaneme tu menej a tam viac lepšiu zľavu na vybraný program a kto bude verným zákazníkom, nenaučtuje mu predajca na faktúru neobjednané programy či služby. Len tak.

To, že bude Pandora otvoreným univerzom s konečne rôznorodejším prostredím už vieme, dokonca si vychutnáme okrem do každého otvoru lezúceho piesku i zasnežené pláne. Vec sa má totiž tak, že hlavný hrdina - teda vy - musí požiadať o pomoc pôvodnú štvoricu hrdinov známych z predošlého dobrodružstva. Dej sa odohráva päť rokov po jednotke a za samozvaného vládcu Pandory sa zvolil Handsome Jack. Utiahnutí gerojovia nie sú medzi obyvateľmi nehostinnej planéty oslavovaní a uznávaní, no Jack obývajúci mesiac Pandory je dostatočným dôvodom k tomu, aby ste sa s nimi spojili, trochu pokecali pri teplej večeri a napokon nakopali tomuto drzému spratkovi jeho ctený zadok. Nebude to také jednoduché, nepotrvá vám to hodinku. Jednotlivé úlohy budú nielenže niekoľkonásobne dlhšie a rôznorodejšie, ale sa dočkáme i dynamickej zmeny zadania počas nich. Ak sa vám totiž niečo nepodarí - napríklad záchrana jedného z členov tímu z časových dôvodov, pretože vám parchant s dôležitým nákladom ujde - pokračujete ďalej, no šikovnejší nemusia. Objavovanie alternatívnych ciest či sekundárnych misií počas plnenia tých príbehových zaručí ďalšiu dávku rôznorodosti.

Hranie sa stane pestrejším, no to by nešlo bez dômyselnejšie napísanej zápletke. Tá v Borderlands bola prostučká, navyše prezentovaná k uzúfaniu nudnými textovými správami. Pokračovanie prinesie viac dialógov, osobnejšie smerovanie, NPC nebudú naučené len jednu vetu, ale sa predmety rozhovorov menia i podľa toho, ako sa vám momentálne darí v príbehu. Svet tak bude pôsobiť o čosi živšie a prítulnejšie. Teda to nie, ale aspoň nepôjde o nalinkované "behanie za výkričníkom" symbolizujúcim cieľ misie. RPG prvky budú výrazné len tak ako napríklad v Mass Effecte, teda ak namierite na nepriateľa, skutočne ho i trafíte (pozdravujeme Alpha Protocol), no s akou silou, už záleží na vašich schopnostiach. Páči sa nám to, navyše nebude chýbať loot a obchodovanie, v desiatkach menu a stovkách čísel sa prehrabávať nechceme, toto nie je Football Manager.

K dispozícii budeme mať znovu na výber štvoricu odlišných postáv so zameraním na vybraný spôsob boja. Predstavený bol zatiaľ Salvador, chlapík nižšieho vzrastu, no výdatne papal steroidy alebo trávil čas s činkami. Jeho povolanie nazvané Gunzaker hovorí za všetko: má rád zbrane, sústreďuje sa na paľbu z nich a jeho plusom je, že môže držať v každej ruke jednu. A teraz nie, že ak chytíte do ruky brokovnicu, do druhej si dáte maximálne úbohú pištolku, s ktorou nevystrašíte ani otravné muchy! Uchopiť môžete čokoľvek. Pokojne do každej ruky i jeden raketomet a to je potom riadny ohňostroj. Navyše je Salvador chlapík, takže čím dlhšie drží spúšť zbrane, tým rýchlejšia je i streľba. Brokovnicové rošambo. Nie brokolicové, aj keď po požití dostatočného množstva tejto nenápadne tváriacej sa zeleniny by sa menšia delostrelecká jednotka musela začať hanbiť nad vašimi projektilmi.

Ale prejdime radšej k záveru. Nespomenuli sme technické spracovanie. Tak ho spomíname teraz: pozrite sa na obrázky a sami pochopíte, že komixový ráz hry zostal chvalabohu zachovaný a my sa tomu len tešíme. Nepotrebujeme ďalší Fallout, navyše by to nešlo príliš dohromady so samotnou myšlinkou drsnej strieľačky, kde nepriatelia padajú ako muchy. Cel-shade efekt čiernych kontúr si drží prím, pribudlo viac farieb, no to sa dalo očakávať s výrazným oživením prostredia. Borderlands 2 sa nám páči. Presne z toho dôvodu, prečo napríklad i Diablo III. Len tentoraz nebudeme klikať ako o život v izometrickom pohľade, ale pekne z vlastných očí. No nekúp to. Podľa všetkého niekedy v priebehu budúceho roku.