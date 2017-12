Spoločnosť IBM uľahčuje podnikanie na sociálnych sieťach

Spoločnosť IBM (NYSE: IBM) predstavila nový softvér, ktorý má organizáciám pomôcť pri prieniku do sociálnych sietí pomocou najširšej ponuky mobilných zariadení.

27. sep 2011

ARMONK, N.Y. 27. septembra -

Počnúc týmto oznámením začala spoločnosť IBM poskytovať na trhu dominujúci softvér pre sociálne siete Connections aj pre mobilné zariadenia. Zákazníci si softvér môžu jednoducho stiahnuť u všetkých významných predajcov aplikácií vrátane Android, Apple, BlackBerry a získať okamžitý prístup k blogom, zamestnaneckým údajom, aktualizáciám statusu, dátam wiki, ako aj zdieľať súbory, videá a fotografie.

Súčasťou novinky je aj zjednodušenie správy firemných a osobných údajov v zamestnaneckých zariadeniach pre správcov IT zariadení.

Stále viac spoločností svojim zamestnancom umožňuje využívať svoje vlastné zariadenia na prácu, čoho dôsledkom je narastajúci čas a nároky na správu zabezpečenia osobných údajov správcami IT zariadení. Nová funkcia spolupracujúceho softvéru IBM pre zariadenia so systémom Apple iOS s názvom „partial wipe“ IT správcom umožňuje zo zariadenia vymazať iba dôverné firemné údaje a zachovať osobný e-mail, fotografie, videá a hry zamestnanca.

V podnikovej sfére dochádza k zmene. Používanie mobilných zariadení a sociálnych sietí sa rýchlo stáva dôležitým nástrojom podnikania, ktorý organizáciám umožňuje transformovať prakticky každú časť svojich podnikových operácií od marketingu, služieb zákazníkom a predaja cez vývoj produktov až po ľudské zdroje.

Podľa nedávneho zistenia spoločnosti Renegade až 86 percent podnikateľov v súčasnosti využíva sociálne médiá pri realizácii obchodných rozhodnutí. Pri v súčasnosti viac než miliarde používateľov mobilných zariadení v kombinácii so vzostupom používania sociálnych sietí na pracovisku firmy hľadajú spôsob, ako lepšie integrovať tieto aspekty podnikania, aby im pomohli urýchliť spoluprácu, prehĺbiť vzťahy so zákazníkmi, rýchlejšie generovať nové nápady a umožniť efektívnejšiu prácu svojich zamestnancov.

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sú aplikácie spúšťané, musia podniky všetkých veľkostí, pôsobiace na sociálnych sieťach, neustále komunikovať a spolupracovať s celosvetovou sieťou klientov, partnerov a zamestnancov. Aby bolo podnikanie na sociálnych sieťach plne funkčné, spoločnosť IBM uvádza na trh tieto nové mobilné aplikácie:

· Nová aplikácia pre sociálne siete: Nová bezplatná aplikácia IBM Connections funguje presne ako úspešný softvér IBM pre sociálne siete s pridanou funkcionalitou pre smartfóny a tablety so systémom Google Android, zariadenia s Apple iOS a smartfóny BlackBerry. Okrem obľúbenej aplikácie File Share (Zdieľanie súborov), funkcií Profiles (Profily) a Activities (Aktivity), Blogs (Blogy) a „generate-and-vote-on-ideas“ (Generovanie nápadov a hlasovanie o nich) môžu teraz zamestnanci aj robiť fotografie pomocou svojho smartfónu a odosielať ich priamo do aplikácie Connections. Všetky tri aplikácie sú teraz k dispozícii v príslušných obchodoch s aplikáciami.

· Čiastočné vymazanie pre zariadenia s Apple iOS: Nový softvér IBM prináša funkciu „partial wipe“ (Čiastočné vymazanie) pre zariadenia so systémom Apple iOS, ktorá správcovi IT umožňuje zo zariadenia vymazať iba firemné dáta a zachovať osobné dáta pracovníka, ako napríklad osobné e-maily, fotografie, videá a hry. Ak si to ale okolnosti vyžadujú, administrátor sa môže stále rozhodnúť pre úplne vymazanie ako alternatívu tejto novej možnosti čiastkového vymazania. Funkcia Traveler umožňuje prístup k e-mailom, kontaktom a informáciám z kalendára IBM z najpoužívanejších mobilných

· Funkcia Click-to-call (Zavolanie kliknutím) z kalendára zariadení so systémom Android OS: Aplikácia Lotus Notes Traveler, ktorá je teraz k dispozícii v beta verzii, umožní používateľom e-mailových účtov IBM zatelefonovať osobám zo zoznamu v ich kalendári jediným kliknutím.

· Zjednotená komunikácia pre zariadenia Android: Softvér IBM Sametime pre systém Android rozširuje zisťovanie prítomnosti a rýchle správy o nové funkcie vrátane prevodu textu na reč, ktorý dokáže prečítať prichádzajúce správy, keď sa používateľ práve nemôže na zariadenie podívať, napríklad pri šoférovaní, odosielania fotografií urobených zariadením cez Sametime a automatického aktualizovania statusu miesta pobytu. Pracovníci, ktorí majú aj softvér Sametime Unified Telephony, môžu zredukovať svoje náklady na používanie telefónu vďaka inicializácii hovorov na najbližší možný telefón.

· Podpora online rokovaní pre BlackBerry: Podpora IBM Sametime meetings používateľom zariadení BlackBerry umožňuje zúčastniť sa na online rokovaniach iba pomocou svojho mobilného zariadenia.

· Podpora rokovaní typu „cloud“ pre Android: Zavedenie podpory LotusLive Meetings pre systém Android OS je naplánované ešte na tento rok.

V snahe transformovať svoje podnikanie na sociálne siete tisíce klientov prechádzajú na softvér IBM pre sociálne siete určený pre tablety a smartfóny – napr. Amway, Bekins Van Lines, Univerzita v Zürichu, Univerzita Virginia Commonwealth a Cummins Inc.

Cummins Inc (NYSE: CMI) je globálnym lídrom v produkcii, výrobe, predaji a obsluhe dieselových motorov, systémov na výrobu el. energie a súvisiacich produktov a technológií. Spoločnosť patrí medzi spoločnosti Fortune 500, v roku 2010 mala tržby 13,2 miliardy dolárov a má približne 40 000 zamestnancov na 353 pracoviskách v 190 krajinách. Spoločnosť Cummins je najväčším nezávislým výrobcom dieselových motorov a súvisiacich produktov na svete.

Možnosť spolupráce prostredníctvom smartfónov a mobilných zariadení umožňuje zamestnancom firmy Cummins vyššiu produktivitu na viacerých miestach, pretože majú prístup k e-mailom, kalendárom, kontaktom a zoznamom povinností kdekoľvek na svete. V budúcnosti prísľub mobilných počítačových systémov rozšíri „skutočné“ podnikanie o nové obchodné paradigmy siahajúce od vykonávania diagnostických testov počas práce na veľkých strojoch cez inventarizáciu dielov, finalizáciu a logistiku distribúcie dielov až po okamžitý prístup ku komplexným podnikovým analýzam, ktoré zohľadňujú nárast podnikovej jednotky v nejakom kľúčovom trhovom segmente.

„Zamestnanci spoločnosti Cummins profitujú z používania aplikácie IBM Lotus Notes Traveler a jej funkcie sú dobre integrované do nášho modelu práce a pomáhajú zvyšovať celkovú produktivitu našej pracovnej sily. Tešíme sa na to, keď ešte rozšírime naše využívanie aplikácií IBM pre mobilnú spoluprácu, aby sme mohli ešte viac zvýšiť našu flexibilitu a funkcie na požiadanie, ktoré pracovníkom umožňujú pracovať tam, kde si to želajú,” hovorí Eric Christian, riaditeľ Global Architecture and Security spoločnosti Cummins.

Ak chcete zobraziť video, ako riešenie IBM pomohlo spoločnosti General Motors rozšíriť svoj aspekt sociálnych sietí, navštívte adresu http://www.youtube.com/watch?v=fsP_m8f4krQ.

Tu nájdete odkazy na mobilné aplikácie, ktoré podporujú IBM Connections:

Android: https://market.android.com/details?id=com.ibm.lotus.connections.mobile&feature=search_result alebo http://bit.ly/qT9AqT

Apple iOS http://itunes.apple.com/app/ibm-connections/id450533489?mt=8 alebo http://bit.ly/pYMdyR

BlackBerry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/52232?lang=en alebo http://bit.ly/pdG7B4

Viac informácií o ďalších mobilných platformách podporovaných IBM vrátane Nokia Symbian získate na adrese http://www.ibm.com/software/lotus/category/mobile-wireless/

Apple, Apple iOs, iPhone iPad a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple. BlackBerry je ochranná známka spoločnosti Research In Motion. Ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov.

O IBM

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 85 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva takmer 400 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej novým generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

