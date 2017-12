Diablo III definitívne až v roku 2012

27. sep 2011 o 15:10 Ján Kordoš

Presnejší termín však odhalený nebol. CEO Activision Blizzard Mike Morhaime síce pred niekoľkými mesiacmi odvážne prehlasoval, že by to Diablo III stihnúť mohlo, napokon sa tak nestane. Bolo by pritom úplne jedno, na aký termín by tvorcovia stanovili dátum vydania - hra by sa predávala i v posledný deň v roku. Poslednou hrou zo série Diablo sa objavil pred 10 rokmi - Diablo II: Lords of Destruction bol datadisk k úspešnému druhému dielu, ktorý výdatne rozšíril pôvodnú hru.

Napriek počiatočnému optimizmu, že by to Diablo III predsa len mohlo tento rok stihnúť, sa ani so záplavou nových obrázkov a informácií, zostal Blizzard verný svojej známej taktike: hra bude vydaná, ak bude stopercentne dokončená, aj keby sa na ňu mali hráči triasť roky.

Zdroj: Gamespot