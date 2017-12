Star Wars: The Old Republic to stihne pred Vianocami

27. sep 2011 o 14:30 Ján Kordoš

Uplakané tváre však behom okamihu vystriedalo nadšenie - Galaxies končí svoju dlhoročnú púť, ale len preto, lebo prichádza dlho očakávané Star Wars: The Old Republic od BioWare / EA / SOE. Najprv sa dočkajú americkí hráči (20. december 2011) a o niekoľko dní aj my. Európsky launch je naplánovaný na 22. decembra, čo je pomerne netradičný termín vydania hry.

Mnohé projekty sa radšej presúvajú i zo začiatku decembra na prvé týždne až mesiace nového roku, Star Wars: The Old Republic si s tým hlavu nerobí. Dôvodom je zrejme i spustenie služby Origin od Electronic Arts, digitálnej distribúcie hier. Spoločnosť Electronic Arts zatiaľ neoznámila, koľko hier plánuje vyexpedovať, cez digitálny distribučný kanál bude obmedzovaná iba svojimi servermi. Taktiež veríme, že počiatočný nápor hráčov napokon herný gigant zvládne a nedôjde k problémom, ktoré sa pre titul môžu stať kritické.

V EA oznámili, že pri 500 tisíc aktívnych hráčoch mesačne by sa dalo hovoriť o úspechu, milión by zabezpečil spoločnosti zisk. Analytici predpokladajú, že o hru prejaví po vydaní záujem jeden až tri milióny hráčov. Otázne ostáva, koľko ich zostane aktívnych i dlhšiu dobu. Vývojári z BioWare dlhé mesiace držali termín vydania v tajnosti a prehlasovali, že sa Star Wars: The Old Republic objaví na trhu až v momente, kedy to uznajú za vhodné. Chcú sa vyhnúť hlavne množstvu chýb, ktoré sú v tomto hernom žánri tesne po vydaní skôr pravidlom ako výnimkou.

BioWare už dávnejšie ohlasovali zmenu oproti iným MMORPG, tým najväčším lákadlom by mal byť príbeh a omnoho pútavejšie rozprávanie zápletky. Nechajme sa prekvapiť, možno si Vianoce užijeme v plnej paráde vo svete virtuálnych Hviezdnych vojen.

Zdroj: Gamespot