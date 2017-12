Google popiera, že porušil patentové práva Oracle

22. sep 2011 o 12:10 SITA

SAN FRANCISCO. Americká internetová spoločnosť Google Inc. požiadala federálneho sudcu, aby zamietol odporúčanie experta softvérovej firmy Oracle Corp, podľa ktorého by Google mal zaplatiť viac ako 2,2 mld. USD za porušenie patentových práv v prípade technológie Java používanej v operačnom systéme Android.

Sudca William Alsup ešte 22. júla odmietol žiadosť firmy Oracle, aby jej Google uhradil škody v sume 6,1 mld. USD, ale umožnil, aby sa žiadosť Oracle predložila opäť v revidovanej podobe.

Spoločnosť Oracle žalobu podala ešte v auguste 2010 s tvrdením, že systém Android internetovej firmy Google porušuje patentové práva na Javu, ktoré Oracle získala, keď kúpila firmu Sun Microsystems Inc. Softvérová firma zároveň tvrdí, že boli porušené jej autorské práva.

Právny zástupca Googlu Robert Van Nest v liste sudcovi uviedol, že expert softvérovej firmy Iain Cockburn iba špekuluje a nevysvetľuje, ako vypočítal škody. Nepreukázal ani to, aké tržby by Sun alebo Oracle mohli mať v prípade toho, že by boli partnermi Googlu v obchode s operačným systémom Android.

Tento súdny spor patrí k sporom medzi firmami podnikajúcimi v oblasti mobilnej komunikácie a softvéru, ktoré sa snažia o väčší podiel na ziskoch na rastúcom trhu smarfónov a tabletov.