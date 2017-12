Dishonored - voľnosť v totalite

Vývojári z Arkane Studios boli pred pár rokmi na výslní, dnes môžu byť pre vás veľkou neznámou.

26. sep 2011 o 15:20 Ján Kordoš

Pritom ich portfólio vôbec nie je zlé, len sa raz nie všetko podarilo tak ako malo a už sa zdalo, že Arkane pomaly a potupne zaniklo. Chvalabohu sa tak nestalo a s podporou stále silnejúcej Bethesdy pripravujú svoj ambiciózny projekt Dishonored.

V Arkane mali vždy len tie najväčšie plány. Kobkárske dobrodružstvo Arx Fatalis príjemne prekvapilo, dlhé mesiace reklamované a napokon len mierne nadpriemerné Dark Messiah of Might & Magic skôr sklamalo (alebo spomenie si na túto hru dnes ešte niekto, hoci v čase vydania sa o nej hovorilo ako ikone herného priemyslu?), Crossfire ani nevyšlo, na druhom Bioshocku pracovali len ako pomocná sila. Dishonored by malo byť návratom, o akom snívame už niekoľko rokov a Dishonored zmení náš pohľad na akčné hry ako také.

Veľkohubé prehlásenia už berieme na veľkú váhu, avšak Dishonored je svojim spôsobom nesmierne atraktívnym projektom. Príbeh nie je ničím prekvapujúcim: ako člen osobnej stráže je Corvo po zavraždení princeznej svete Dunwall obvinený zo smrti kráľovskej krvi a je len na vás, aby ste nielen očistili jeho meno, ale taktiež zmenili svet. Dunwall totiž rozhodne ničím nepripomína raj na zemi a život v tomto šedom svete je skôr utrpením. Nielen grafickým spracovaním. Ak ste čítali Orwellových 1984, strach z totalitného režimu vám bude v Dishonored veľmi známy, ostatní nech si doplni svoje znalosti prípadne spomenú na Half-Life 2.

Tým najväčším lákadlom by však mala byť obrovská miera voľnosti, ktorú nám tvorcovia hry ponúknu. Prostredie ako také nebude zväzovať hráča (v rámci možností) ničím a keď sa niekam rozhodnete vybrať, akým spôsom to spravíte, záleží na vás. Veľmi dôležitou sa stáne umelá inteligencia nepriateľov, ktorá nie je založená na klasickom reagovaní na skripty a vaše konkrétne činy, ale si žije vlastným životom, má daný model, činnosti a ak ich narušíte, či zmeníte, začne sa brániť. Nestane sa tak, že by o vašej pozícii niekto vedel bez toho, aby vás videl či počul. Spôsob boja bude znovu záležať na vás, no o klasickú strieľačku rozhodne nepôjde, hra kombinuje steampunkové prvky so šedou totalitou.

Veľkou zbraňou Corva sa stanú jeho magické schopností. Nie, že by začal okolo seba metať firebally, to by stealth hrateľnosti príliš nesvedčalo. Corvo dokáže manipulovať s časom - a dôsledky tohto konania si isotne viete predstaviť sami. Okrem toho si na pomoc dokáže privolať hlodavcov, no krysa je síce dobrý sluha, avšak zlý pán a ak nenájdu dlhochvostí nič pod zub, pokojne si pochutnajú i na vás. Do jednej z nich sa budete môcť i prevteliť, takže možno sa dočkáme i logickách hádaniek v štýle Alice: Madness Returns. Atmosféra hry by mala byť filmová, hrateľnosti pomáha myšlienka, ktorá nerozdeľuje v hre vaše činy na dobré alebo zlé, jednoducho konáte podľa vlastného svedomia, pričom dopad na vaše skutky by mal byť veľký.

Dishonored je zatiaľ veľkou neznámou a ako to bude vyzerať v praxi, uvidíme čoskoro. Vyydanie je naplánované na budúco rok a neočakávame, že by sa hra objavila skôr ako na jeseň. Arkane nás najviac láka na samotnú hrateľnosť, ktorá ponúkne absolútne odlišný zážitok od toho súčasného. Nie, že by sme mali obavy z neznámeho, no nemusí to vypáliť dobre. Zvedaví však rozhodne sme všetci.