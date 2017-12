Torchlight 2 - diabolská pochodeň

Niektorí ich milujú, považujú za najatraktívnejšieho spoločníka na dlhé zimné večery, kedy za oknami vyčíňa príroda a zhadzuje z neba niektoré zo skupenstva vody.

26. sep 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Iní zas ohrňujú nosom, považujú tento druh hier za diabolské semeno rozsievajúce medzi skutočnými hráčmi zbytočne veľa plevelu. Ten sa rozrastá a nejedného úbožiaka chytí do svojho prekliato pútavého náručia. Reč je o akčných RPG, v ktorých sa vám pravá ruka nezastaví, šikovnejší pošlú svoju myšku do večných myšacích lovísk (preto máme vždy po ruke náhradnú) a tí ostatní... tí budú nechápavo pozerať na zhrbané postavy utešujúce sa zúrivým klikaním.

Isteže, akčné RPG sú niektorými hardcore hráčmi opľuvané zo všetkých strán. Veď je to len klikanie, hranie na hrdinov musí byť predsa epické, boje taktické, rozhovory siahodlhé a charakter popísaný desiatkami číslic. Aj my máme radi tieto hry, občas si staromilecky niečo za Baldurov či Wizardry strihneme, ale akčné RPG sú nelogicky často omnoho príťažlivejšie. Pritom v nich pozeráte (najčastejšie) na svoju postavičku z izometrického pohľadu (niekedy je kamera napevno, inokedy ňou otáčate ako o dušu), tá behá a na váš povel (klik myšou) pošle nepriateľa, najčastejšie pekelného alebo iného ukrutne zlého pôvodu, do preč. A tých nepriateľov sú desiatky. Stovky. Tisíce. Loot takmer z každého druhého zaplní váš obmedzený inventár behom okamihu, nepotrebné haraburdie predáte, to krásne, lesklé a žiariace nejako divne zeleno si necháte a nosíte. Je to zábava, je toho more, za každého panáka padlého vašim pričinením dostanete skúsenosti, ozve sa cink, poskočíte o úroveň vyššie, takže si rozdelíte nejaké bodíky do základných vlastností, investujete jeden do skillov alebo schopností podľa vybraného povolania a... a to je skutočne všetko.

Radi klikáme, hľadáme lepšiu výbavu pre svoje postavičky, tešíme sa z nového levelu a podobne. Je to nenápadná droga, ktorej sa venujeme vtedy, keď na dlhé hodiny nehrozí žiadne vyrušenie. Humorné historky z druhého Diabla v kombinácii so skúškovým obdobím na svetlo slušného sveta nepatria. Diablo II ako stále korunovaný kráľ tohto žánru je hitom od Blizzardu, ktorý pozná zrejme každý. Zosadiť sa ho snažilo mnoho adeptov, hoc mnohí boli krásni, udatní a dokonca aj schopní, nepodarilo sa. Všetky tie Titan Questy, Dungeon Siege, Sacred a desiatky ďalších fantasy RPG nezosadili kráľa z trónu. Podarí sa to zrejme až Diablu III, ktoré by tento rok mohlo vykopnúť dvere a so šialeným úškrnom a krikom "ste ma nečakali, že" prekvapiť. Lenže...

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Lenže sú tomu približne dva roky, čo nás do zeme zadupala nenápadná a pomerne "malá" hra. Torchlight od Runic Games. Klasický klikfest v roztomilo komixovej grafike odohrávajúci sa takmer výhradne v podzemí bol klasike - prvému Diablu - podobný až strašidelne. Isteže, tých farbičiek obsahoval viacero, ale návykovosť bola nenormálne vysoká. Čudovať sme sa prestali po zhliadnutí Credits. Max Schaefer, jeden z bývalých zakladateľov Blizzardu a tvorca Diabla, mal v Torchlight prsty a bolo to sakra poznať. Skúsená družina vývojárov naverbovaná práve z kolosu herného biznisu síce netvorí enormne veľké zoskupenie, no svoje hry robia z láskou. Hrateľnosť Torchlight bola božská a tak sa teda konečne presunieme k Torchlight 2, ktoré by nás mohlo predsa len tento rok presvedčiť o tom, že hry sú zlé, lebo sa od nich nedokážeme odtrhnúť. Teda aspoň kým postavička neposkočí ešte o jeden level.

Zmien v samotnej hrateľnosti mnoho nebude, znovu nás čaká v podstate bludisko so stovkami nepriateľských postáv, ktoré treba zlikvidovať. Otravovať by nás nemal zbytočný respawn protivníkov, hrdinovia budú štyria a prichádzajú prvé zmeny. Nemusíte sa obávať, tony predmetov (zbrane, brnenia, amulety, prstene, flaštičky s nápojmi) ostávajú, vercajk budete mať kam odkladať, RPG prvky ostali. Hneď prvou výraznou zmenou je herný svet, ktorý výdatne narástol: výhradne podzemiu dáme zbohom, dej je tentoraz rozdelný na kapitoly situované do konkrétnych oblastí, takže nás neminie zasnežená krajina a podobne. Navyše sa budú meniť poveternostné podmienky, takže ujo Iľko vás znovu pekne o... oklame, mení sa deň i noc. Dynamicky meniace sa prostredie spraví mnoho, hoci ide o nenápadné vylepšenie. Taktiež možno tým pádom očakávať rôznorodejších nepriateľov.

O interiéry neprídeme, žiadny strach, navštívime nielen podzemné nory, ale i pevnosti, kam so svojou drahou polovičkou na víkendovú exkurziu nepôjdete. Ono sa však rozlúčiť môžeme s klasickou trojicou hrdinov. Bojovník, kúzelník a zlodej/lučistník sú minulosťou, hoci práve táto trojica je akýmsi základným kameňom voľby postavy pre svoje jednoznačné zameranie. Vývojári zobrali síce klasické povolanie - napríklad bojovníka - a pekne si ho pomenovali (Berserker), no navyše ho vybavili bonusovými magickými schopnosťami, takže dokáže akoby vyvolávať špeciálne kúzla podľa zamerania na vlka, draka alebo havrana. Zvieracia ríša je pestrá, mágia bude rozdelená nie do živlov,ale práve týchto tvorov. Hranie to osvieži, uvidíme ako zareagujú hráči, ktorým staré pravidla jednoducho vyhovujú. Medzi ďalšími postavami určenými na výber nájdeme napríklad Railmana, ktorý je zameraný na techniku a bude mať za chrbtom istotne podporu vlastnej tvorby. Outlander sa orientuje na streľbu z väčšej vzdialenosti, pričom pri pohľade na luk bude skôr pozerať ako na zjavenie.

V Torchlight 2 sa toho zmení teda pomerne dosť, no základ hry postavený na jednoduchých herných príncípoch zlepšovanie charakterov na základe likvidácie stoviek nepriateľov, majú tvorcovia dokonale odskúšaný a jednoducho to s ním vedia. Aj preto sa tešíme a hoci bude súboj Torchlight 2 vs. Diablo III nerovný, dávame hre od Runicu šancu, pretože predchodca mal v sebe neskutočné kúzlo a príťažlivosť. A áno, aby sme nezabudli, tentoraz bude i multiplayer a kooperatívne si zašantí štvorica hrdinov.